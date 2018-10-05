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Массимо Каррера: почему отстранен Глушаков? Ответ будет, когда придет момент

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Вильярреалом" не стал отвечать по поводу отстранения полузащитника Дениса Глушакова.

– Обращаете ли вы внимание на сообщения о том, что руководство собирается и обсуждает ваше будущее?

– Сейчас я тренер "Спартака" и выполняю свой долг, ни к чему не прислушиваюсь. Результаты очень важны для руководства, но сегодня мы играли с вратарём и крайним защитником 98 года рождения, полузащитником 2000 года рождения. Это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в "Спартаке".

– Прошло достаточно времени с момента отстранения капитана. Мы так и не получили конкретного ответа, почему Глушаков не работает с основным составом?

– Ответ будет, когда придёт момент, - цитирует Карреру корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

Полная пресс-конференция:

Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
Теги: Каррера Глушаков Спартак
Сегодня, 01:02
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:19)
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Болеет за:
«Локомотив»
полузащитником 2000 года рождения.

Ну, 17 лет полузащитнику и что это невидаль какая-то.
Играют те кто достоин, не смотря на возраст.
Глуш и Самед свое в Спартаке по видимому отыграли, если человек-говно, то он и в Локо и Спартаке все-равно *овно.


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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