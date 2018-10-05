Массимо Каррера: почему отстранен Глушаков? Ответ будет, когда придет момент

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Вильярреалом" не стал отвечать по поводу отстранения полузащитника Дениса Глушакова.– Сейчас я тренер "Спартака" и выполняю свой долг, ни к чему не прислушиваюсь. Результаты очень важны для руководства, но сегодня мы играли с вратарём и крайним защитником 98 года рождения, полузащитником 2000 года рождения. Это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в "Спартаке".– Ответ будет, когда придёт момент, - цитирует Карреру корреспондентМихаил Гончаров.