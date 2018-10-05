"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене"

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По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена".



Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки. pic.twitter.com/iRcwbCiFv8 — Football Club Rostov (@rostovfc) October 5, 2018

"Ростов" запретил использование дудок на "Ростов Арене"."По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена". Новое правило действует начиная с домашнего матча против "Оренбурга" и не распространяется на барабаны и трещотки", - говорится в твиттере клуба.