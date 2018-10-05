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"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене"

"Ростов" запретил использование дудок на "Ростов Арене".

"По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена". Новое правило действует начиная с домашнего матча против "Оренбурга" и не распространяется на барабаны и трещотки", - говорится в твиттере клуба.

Теги: Ростов
Сегодня, 18:28
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#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:03)
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online

И это правильно. Без быдлы с дудками посещаемость должна вырасти


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:50)
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  •  (1)

Хорошо, дудки нельзя. А, выбивалки для ковров можно?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:46)
  • +1
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online
Болеет за:
«Ростов»
Блин, откуда эти обращения болельщиков с детьми? Да дети сами дудеть готовы!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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