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Массимо Каррера: Еременко нужно больше практики, чтобы выйти на свой лучший уровень

Массимо Каррера: Еременко нужно больше практики, чтобы выйти на свой лучший уровень Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча с "Енисеем" (3:2) в рамках 10-го тура чемпионата России.

– В матче было много борьбе. В этом городе никому легко не будет. Мы пропустили два гола из-за своих ошибок. Это негативный момент.

Но, в свою очередь, мы старались выполнять установку и делали это достаточно хорошо. Придерживаться концепции важнее. А отдельные ошибки можно исправить.

– Вспоминали сегодня о том, что работали раньше в штабе Дмитрия Аленичева?

– Нет, это был матч "Енисея" против "Спартака", а не встреча тренеров.

– Как вам футбольная атмосфера в Красноярске?

– Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас в каждом гостевом матче. Поклонники "Енисея" тоже молодцы. В итоге получилась отличная атмосфера, а команды, считаю, честно отплатили зрителям борьбой.

– Почему Ташаев так редко выходит на поле?

– Я всегда стараюсь делать правильный выбор. Много раз говорил, что не друг и не враг для футболистов. Я просто тот, кто должен делать выбор.

– О чем думали, когда на последних минутах счет был равным и "Енисей" атаковал?

– В концовке ты всегда ощущаешь опасность, это часть игры. Но негативных мыслей у меня не было.

– Как оцените дебют Романа Еременко?

– Это важный для нас игрок, но ему нужно больше практики, чтобы выйти на свой лучший уровень.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак Енисей
Сегодня, 15:21
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