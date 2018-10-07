Массимо Каррера: Еременко нужно больше практики, чтобы выйти на свой лучший уровень

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча с "Енисеем" (3:2) в рамках 10-го тура чемпионата России.– В матче было много борьбе. В этом городе никому легко не будет. Мы пропустили два гола из-за своих ошибок. Это негативный момент.Но, в свою очередь, мы старались выполнять установку и делали это достаточно хорошо. Придерживаться концепции важнее. А отдельные ошибки можно исправить.– Нет, это был матч "Енисея" против "Спартака", а не встреча тренеров.– Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас в каждом гостевом матче. Поклонники "Енисея" тоже молодцы. В итоге получилась отличная атмосфера, а команды, считаю, честно отплатили зрителям борьбой.– Я всегда стараюсь делать правильный выбор. Много раз говорил, что не друг и не враг для футболистов. Я просто тот, кто должен делать выбор.– В концовке ты всегда ощущаешь опасность, это часть игры. Но негативных мыслей у меня не было.– Это важный для нас игрок, но ему нужно больше практики, чтобы выйти на свой лучший уровень.