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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым
Минпромторг готовит официальное заявление по поводу информации телеграм-канала Mash, согласно которому директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак пострадал в драке с футболистами – нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
Заявление будет опубликовано в ближайшее время.
Напомним, по данным Mash, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.
Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
"Спорт-Экспресс"
Заявление будет опубликовано в ближайшее время.
Напомним, по данным Mash, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.
Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
"Спорт-Экспресс"
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