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Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым

Минпромторг готовит официальное заявление по поводу информации телеграм-канала Mash, согласно которому директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак пострадал в драке с футболистами – нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, по данным Mash, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.

Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:00
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#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
пара голубых ногомячистов?

победила голубая дружба
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 19:37)
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online

Цитата: ajax101
Вот если всплывёт, что оба были "под наркотой"... мало никому не покажется!

Да навряд ли Скорее всего бухие Это надо совсем конченным придурком быть,любой допинг тест это покажет и прощай футбол ,тем более после всех скандалов и истории с Еременко.Хотя там мозгов ни у одного ни у другого
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 19:31)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот если всплывёт, что оба были "под наркотой"... мало никому не покажется!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 19:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если это правда, то чистая уголовка...Ну а чё? Если, к примеру, я, сейчас зайду в какое-нибудь заведение, и начну кого-то стулом куячить, то меня закроют. И правы будут, кстати...Почему кому то это должно на тормозах спускаться???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  специалист  дагестан (Сегодня, 19:25)
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Болеет за:
«Анжи»
бабла хотят срубить, что менты что чиновник
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 19:25)
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online

Цитата: Сибирячок
Интересно, кто круче окажется: кореец пак или пара голубых ногомячистов?

Победит дружба!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Футболисты против чинуш, битва 2-х бедных сословий grinning


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:02)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, кто круче окажется: кореец пак или пара голубых ногомячистов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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