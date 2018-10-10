Подруга Кокорина: такие моралисты собрались, святые. Может быть их расстреляем, давайте?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:50
Павел Мамаев явился в полицию (4)
Павел Мамаев явился в полицию (4)
16:33
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
16:15
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
14:49
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
14:18
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
13:48
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
13:28
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
13:25
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
13:21
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
12:56
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
12:48
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
11:52
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
11:17
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
11:10
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
10:41
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
09:56
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Вчера, 23:22
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (7)
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (7)
Вчера, 23:11
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Подруга Кокорина: такие моралисты собрались, святые. Может быть их расстреляем, давайте?
Подруга форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировал скандал, связанный с игроком и его другом Павлом Мамаевым, который выступает за "Краснодар".
– Вы знаете, случай действительно вопиющий, и я думаю, что ребята сами в шоке от происходящего, от произошедшего.
– Но они не извинились, да?
– Я думаю, что они это сделают в самое ближайшее время. Резонанс, конечно, сумасшедший, но почему-то никто даже не подумал о том, что, возможно, здесь какая-то определенная стратегия была выработана. Очень странная цепочка событий, вы не находите? Почему-то совершенно трезвый человек начинает вступать в дискуссии с пьяными дебилами, как многие выражаются. Для чего, какая была цель? Я не понимаю. Может быть, это люди, которые знают друг друга.
Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть? Потому что он играет в его клубе. Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать.
– Они относятся к опасным людям, их надо изолировать.
– Может быть, расстрелять сразу? Давайте расстреляем, давайте? Выведем на площадь и расстреляем.
– Дарья, они очевидно совершили преступление и должны понести за это наказание.
– Я не спорю с этим... Такие моралисты собрались, святые.
– При чем здесь моралисты, они напали на людей.
– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них.
60 минут по горячим следам
– Вы знаете, случай действительно вопиющий, и я думаю, что ребята сами в шоке от происходящего, от произошедшего.
– Но они не извинились, да?
– Я думаю, что они это сделают в самое ближайшее время. Резонанс, конечно, сумасшедший, но почему-то никто даже не подумал о том, что, возможно, здесь какая-то определенная стратегия была выработана. Очень странная цепочка событий, вы не находите? Почему-то совершенно трезвый человек начинает вступать в дискуссии с пьяными дебилами, как многие выражаются. Для чего, какая была цель? Я не понимаю. Может быть, это люди, которые знают друг друга.
Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть? Потому что он играет в его клубе. Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать.
– Они относятся к опасным людям, их надо изолировать.
– Может быть, расстрелять сразу? Давайте расстреляем, давайте? Выведем на площадь и расстреляем.
– Дарья, они очевидно совершили преступление и должны понести за это наказание.
– Я не спорю с этим... Такие моралисты собрались, святые.
– При чем здесь моралисты, они напали на людей.
– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них.
60 минут по горячим следам
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.