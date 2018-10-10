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Подруга Кокорина: такие моралисты собрались, святые. Может быть их расстреляем, давайте?

Подруга форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировал скандал, связанный с игроком и его другом Павлом Мамаевым, который выступает за "Краснодар".

– Вы знаете, случай действительно вопиющий, и я думаю, что ребята сами в шоке от происходящего, от произошедшего.

– Но они не извинились, да?

– Я думаю, что они это сделают в самое ближайшее время. Резонанс, конечно, сумасшедший, но почему-то никто даже не подумал о том, что, возможно, здесь какая-то определенная стратегия была выработана. Очень странная цепочка событий, вы не находите? Почему-то совершенно трезвый человек начинает вступать в дискуссии с пьяными дебилами, как многие выражаются. Для чего, какая была цель? Я не понимаю. Может быть, это люди, которые знают друг друга.

Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть? Потому что он играет в его клубе. Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать.

– Они относятся к опасным людям, их надо изолировать.

– Может быть, расстрелять сразу? Давайте расстреляем, давайте? Выведем на площадь и расстреляем.

– Дарья, они очевидно совершили преступление и должны понести за это наказание.

– Я не спорю с этим... Такие моралисты собрались, святые.

– При чем здесь моралисты, они напали на людей.

– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них.

60 минут по горячим следам
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:27
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27
(5)
#27  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Миллера очернить))) берите выше, мадемуазель, выше)
Это заговор) или украинские спецслужбы или английские, ловко расставили свои сети, заманили на стрип, напоили, подсыпали «озверину» целую упаковку...прям в лимонад «Буратино», он хоть и с сахаром и его нельзя, но надо ж как-то парням расслабляться)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#26  Gnome  Алматы (Сегодня, 16:57)
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online

никто не говорит, что они ничего хорошего не делали. Но и гавна от них периодически хватает.
Я был уверен что они имеют полное право пропивать свои деньги в М-К, про мораль тут промолчу, но мужика толпой запинывать на улице - тут никакой заказухой и близко не пахнет.
Сейчас пройдёт пара дней, начнётся ор, что эти гопники просто святые, видео - это грязный монтаж, все гондурасы и только кокорымамаи в белом.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#25  liasport433   (Сегодня, 16:57)
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гордилась вся страна??? чет я не помню, что бы он меня только за свой фейс пеерставал бесить... за что гордится то? за его зарплату??? какие же бабы тупые...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#24  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:57)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: trent
а что хорошего можно про них вспомнить??

А они разве покойники, что бы о них только хорошее? А насчёт «– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы?» вообще кретинизм, выходит надо было водилу избивать каждый день целую неделю, или может месяц?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#23  Realist2000   (Сегодня, 16:57)
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Подруга,она же футбольный агент. Хорошо напомнила,как страна ими в Монако гордилась... Если их реально не посадят - ждите массового продолжения,но еще и с другими фигурантами. Все-таки должны существовать грани,которые нельзя переступать. Только реальный срок и штраф,после которого они должны остаться голыми(здесь огромные шансы у клубов предъявить иски за репутационный ущерб).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#22  Borg  Burg (Сегодня, 16:57)
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Девка походу еще тупее Какашки. Нереально конченая дура.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#21  Scoter  дом (Сегодня, 16:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
нет ,по головке погладим -пусть дальше творят че хотят
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#20  Skald   (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мы всё видели, что тут ещё скажешь? Причём уже не в первый раз. Не знаю как вообще с футболом, но в сборной нам таких не надо.
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#19  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: trent
а что хорошего можно про них вспомнить??

что какому-то чиновнику стулом епнули
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#18  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:50)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А что Кокорин или Мамаев ничего хорошего не делали на поле?? Что вы за люди, в воздухе переобуваетесь...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#17  Академия   (Сегодня, 16:49)
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online
Болеет за:
«Рубин»
мда, супер логическая цепочка событий, их же стульями махать и толпой на людей набрасываться под дулом пистолета заставляли. И все же, чего же они такого хорошего сделали за что их надо уважать и прощать все? голы забивали? тогда не вижу смысла прощения

И потом они любят хайпить, уверен это им не урок. Пока клетку не увидят, даже не задумаются
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#16  Ninja   (Сегодня, 16:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Skyline,
Не надо гиперболизировать. Речь не о всесвятости, а о том, что парни берега потеряли, попались и теперь должны ответить по закону
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#15  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
все *** строят

Что значит строят? Все мы с какими либо грехами. Но одно дело, когда ты фантик мимо урны кинул, а другое, когда китайца стулом отфигачил. Они закон нарушили, Карл!!! И люди возмущены, что на них не применяются соответстующие санкции. Если я отфигачу стулом кого-то, то меня мигом прикроют в клетке.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#14  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (7)
online

Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить
Курица тупая!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#13  Савелий  Россия (Сегодня, 16:41)
  • +2
  •  (6)
online

Так и выступали бы на футбольном поле, героизм демонстрировали бы, самоотверженность...., по морде бы кому-нибудь из соперников, или судей зарядили, раз руки чешется..., Схлопатали бы дисквалификации и уважение своих болел... Так нет, они же беспределят на людях вне поля.... Ох помню их извинения апосля фиаско сборной, которое они "доблестно" отметили ... Нет совести, однозначно.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#12  петручио   (Сегодня, 16:40)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: robinzen
е надо никого стрелять. Пусть прост о получат то, что заслужили. По закону и совести. Как любой гражданин России.


Рассмешил ты меня --тебе бы в артисты в театр Петросяна.. талант
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
#11  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:40)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь, что подругу - паровозом. Наверняка там же барагозила, трясла сиськами и любовалась своим самцом. Её даже надо в первую очередь в клетку. Пускай там соседкам-путанам рассказывает о морали.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#10  Sandr_71   (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (6)

Вот тебя такую умную, надо было бы.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#9  dima0501   (Сегодня, 16:37)
  • -1
  •  (5)
online

Да никто ими не гордился,как и остальными нашим футболерами.Они, что повод давали ими гордиться?Примерно так о них и думали,ничем не удивили,а потом стонут что у них ноги сводит от европейских скоростей.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:36)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
согласен. все *** строят из себя святых. хотя за каждым говна не меньше.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  Андрей Зайцев   (Сегодня, 16:35)
  • +3
  •  (9)

В бой пошли боевые курицы из состава прикрытия)))
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:34)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо никого стрелять. Пусть прост о получат то, что заслужили. По закону и совести. Как любой гражданин России.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 16:34)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет, расстреливать не будем.
Всё должно быть по закону!
Пусть привыкают.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 16:34)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Расстреливать не надо. Они должны отвечать согласно уголовному кодексу. Проблема в том, что в путинской помойке люди с деньгами и связями могут откупится.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 16:33)
  • +2
  •  (4)

– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них.
собственно я не ст ремлюсь никого осудить или вознести. сам хвлали Кокорина недавно за тпереломленный в пользу Зенита матч с Локо. молодец там был
ну а что они такого хорошего делали? неплохо играли в футбол порой, так это их работа, за которую они не плохие деньги получакют
за сборную нит один ни другой как то особо не выделились
в благотворительных мероприятниях замеченны не были
с человека которому много дано, большое внимание и громадные зарплаты. и спрос больше. если бы это был и не известные люди, а просто люди, то за избиение двух человек они бы уже сидели в камере и ждали суда. и с работы наверняка были бы уволены. так что...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:33)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо К»
По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них.
flushed Подданные княжества Монако может быть и гордились ими,когда они напоили их шампанским.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  trent   (Сегодня, 16:30)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что хорошего можно про них вспомнить??


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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