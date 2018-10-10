Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Олег Тактаров: не трогайте Кокорина с Мамаевым - это наша гордость! (видео)

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров призвав общественность оставить в покое нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Не трогайте Кокорина с Мамаевым! Молодые ребята, тестостерон брызжет. Что там Пак им наговорил, ещё неизвестно. Надо это дело расследовать. Я думаю, ребята исправятся. Дайте мне их на воспитание. Мы все когда-то были заводные, крушили заведения и людей. Думаю, в ситуации с Кокориным и Мамаевым тоже всё не так просто. Это наша гордость всё-таки", - сказал Тактаров.

Сегодня, 16:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:21)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Олег все правильно сказал,слова мужа ,а не истеричных идиотов,типа Соловьёва ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  нетрал   (Сегодня, 16:20)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: идим1986ЦСКА
Красава, Олег. Один из адекватов всегда был.
А то этот зверинец который скалится уже вторые сутки, настахерел до боли в висках...

опять ты ... злобный тролль
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#5  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЕРЖ
Цитата: safonas
забирай. раз твоя гордость...

"Выгуливай его два раза в день, корми только собачьими консервами. Такова моя воля, отнесись к ней с уважением" - Назад в будущее

)))))))) До слёз. Браво!
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да видно этому защитнику по голове доставалось много в его жизни.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:12)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красава, Олег. Один из адекватов всегда был.
А то этот зверинец который скалится уже вторые сутки, настахерел до боли в висках...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#2  ЕРЖ   (Сегодня, 16:10)
  • +2
  •  (4)

Цитата: safonas
забирай. раз твоя гордость...

"Выгуливай его два раза в день, корми только собачьими консервами. Такова моя воля, отнесись к ней с уважением" - Назад в будущее


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:08)
  • +2
  •  (8)

забирай. раз твоя гордость...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.