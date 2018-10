Олег Тактаров: не трогайте Кокорина с Мамаевым - это наша гордость! (видео)

View this post on Instagram

В защиту #КокоринМамаев ! Не нужно травить ребят! Что этот политик им сказал, еще не известно. Разберутся ответственные за это люди. Ребята сделают выводы #рукипрочь если вы не были в их мокасинах! (индейская мудрость)