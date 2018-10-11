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"Расстрелять! Казнить их!". Яркая речь Жириновского о ситуации с Мамаевым и Кокориным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании в Госдуме высказался о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые на 48 часов помещены в изолятор.

"Легче всего напасть на двух футболистов. Правильно, их надо наказать, полностью. Но такого шквала информации не знала страна. Да как набросились! Следователя женщину убили — нету ничего, нет реакции. Женщина молодая погибает в Саратове — просто не дали лекарств, убили врачи Саратова эту женщину! Тишина. А вот два футболиста — можно разыграть. Все каналы, день и ночь.

Давайте в Колонном зале суд устроим и будем требовать расстрела! Расстрелять футболистов. Казнить их! У нас 50 тысяч драк в год, всех арестуйте, полтора миллиона в год будем сажать. Этого вы хотите? Наказывать надо. Но тогда всех надо наказывать. И помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики, насилие, наркотики, чернуху. Это мы с вами породили такое поколение", - цитирует Жириновского "Новый День".
Теги: Кокорин Мамаев
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#33  Freddy   (Сегодня, 18:55)
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  •  (0)
online

да нужно сажать,мы этого хотим,чтобы мажоры знали свое место
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#32  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:36)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть за себя говорит! Вы - либералы - их и породили! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#31  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 18:34)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tar-tas
Вот, клоун! Вот, светлое и одухотворенное лицо власти!

Да клоун, я согласен.
Но я подписываюсь под каждым его словом, сказанным здесь.

Но... Не ему конечно нужно было произносить эту речь.

Адекватное наказание должно последовать. Это не обсуждается..


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#30  brysy  москва (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если честно, то уже надоела эта раздутая тема, пора уже заканчивать, особенно здесь на спортивном сайте, а то, что произошло, далеко от спорта и тем более от футбола, какие дела происходят у нас в сборной, что творится в Европейском футболе, ничего нет, то, о чём должны вещать спортивные сайты ушло на последний план, тут что ни заголовок, всё только склоняется об одном и том-же, теперь нтв и работающие там журналюги, любители залезть в чью-то линую жизнь, засунуть кишку в задний проход, да подальше, чтоб Венеру видно было, уже тут как тут, сконстролили очередное тв шоу, всё, жизнь в стране остановилась, других проблем у нас нет, теперь так и будут талдычить о Кокорине и Мамаеве, до тех пор, пока всё это не разрулится.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#29  нетрал   (Сегодня, 18:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
узнаю старину жирика...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#28  46avangard   (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (3)
online

Сегодня наши со шведами играют. Ни одной новости..я конечно понимаю, что на фоне Мамаева и Кокорино это : "так оно как бы и накуй не нужно допустим, а так оно и пусть будет" (С) но всё же..
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#27  Шмайхель   (Сегодня, 18:18)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
лечишься, и уже такой результат?
Не лечусь пока ,мест нет - 15 миллионов бомжей завезли на принудительную вазэктомию


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#26  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:16)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
styh,
В данный момент он один из чинуш кто адекватно оценивает раздутую историю. Что-то я не вижу чтобы Володин или Медведев сказали что типа хорош беспределить, заказ то от туда...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#25  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:15)
  • -2
  •  (4)
online

Вот, клоун! Вот, светлое и одухотворенное лицо власти!

То плескал в морду собеседнику водой на камере, потом бабу за волосы в Думе таскал...

Теперь депутаты махаются, как на зоне, на в эфире один Ковтун сколько раз в табло получал, Майкла за холку таскают, как котенка, какого-то поляка отлупили.

Чего же от этой дебильной парочки ждать?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#24  Шмайхель   (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Оппозиция.Самое удобное в жизни политика.
Особенно, когда она эрзац - оппозиция .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#23  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: идим1986ЦСКА
Жириновский конечно клоун, но не стесняется идти в разрез с системой. Может его слова и станут весомыми в этом деле, иначе заклюют пацанов...

Не идет он в разрез с системой. Сначала он был против пенсионной реформы, через неделю оборотился.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#22  rocker31  К-G (Сегодня, 18:08)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жирик,дурак неадекватный! Ну,или просто хороший клоун... Мамаев и Кокорин - миллионеры,ни в чём не нуждающиеся,со связями и возможностями.Мрази,способные пойти по головам людишек,которые копошатся где-то там,у них под ногами...
Эти ушлёпки-публичные люди(выступавшие даже за сборную страны),по сему и дело такое громкое,товарищ Жириновский! Поэтому наказывать их надо публично и по полной!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#21  Blessing  Спб (Сегодня, 18:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Гнул бы он её всегда - цены бы ему не было , а так.... - флюгерок обыкновенный , ручная оппозиция .


Хорошо сказал..., только не пойму, ты ли это, или стырил у кого, не похоже как-то на тебя..., лечишься, и уже такой результат?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#20  Гастэряну   (Сегодня, 18:07)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: идим1986ЦСКА
но не стесняется идти в разрез с системой

про таких как он говорят "политическая проститутка"
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#19  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:06)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 46avangard
Жирик порой правильные вещи говорит. Очень редко правда, но метко.

Ну и что? воспитание это одно, а все знают, что руки распускать, тем более толпой на одного - нехорошо, наказуемо. А чт ж, если страна была в упадке - то на это тепреь всё списывать можно? И кем мы тогда станем? Пусть наказывают, если преступники. Главное, правильно труд организовать. Сталин вот это умел. Сколько всего настроили!


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#18  Antip7   (Сегодня, 18:06)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: 46avangard
Жирик порой правильные вещи говорит. Очень редко правда, но метко.

Говорить мы все умеем
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#17  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Колян Безмолвный
Жириновский при власти 30 лет почему он не решает то что описывает??????Сам себе претензии делает что ли?Или он просто так там в Думе деньги получает?

У него очень хорошая позиция - он вроде у власти ,а вроде и нет.Чуть что - мы голосовали против. Оппозиция.Самое удобное в жизни политика.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#16  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:03)
  • -1
  •  (3)
online

Колян Безмолвный,
Он сам мордобоем занимается. Культуры ноль! Согласен что все должны нести наказание,никто ведь не спорит.но люди,которые на виду,медийные люди,должны нести наказание е,чтобы все знали,и равно не было.а то что страна погрязла в корупции ,беспределен ,взятничестве , это давно известно .только вот что с этим делают,ничего.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#15  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жириновский конечно клоун, но не стесняется идти в разрез с системой. Может его слова и станут весомыми в этом деле, иначе заклюют пацанов...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#14  Шмайхель   (Сегодня, 18:01)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Жирик интересную линию гнет...
Гнул бы он её всегда - цены бы ему не было , а так.... - флюгерок обыкновенный , ручная оппозиция .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#13  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 18:00)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как всегда правду-матку режет!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#12  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Жириновский при власти 30 лет почему он не решает то что описывает??????Сам себе претензии делает что ли?Или он просто так там в Думе деньги получает?

говорить и решать это разные сферы деятельности)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 17:59)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Жирик интересную линию гнет... )))

Это не интересная линия, а линия адекватных людей, которые в отличии от остальных, присущим русским злорадством, понимают, что вся эта зашкаливающая шумиха, перебор.
И я вчера об этом писал: ну, высрались разок, хорош. уймитесь..., нет, надо еще двадцать раз высраться, потирая от удовольствия ладошки.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:56)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Жириновский при власти 30 лет почему он не решает то что описывает??????Сам себе претензии делает что ли?Или он просто так там в Думе деньги получает?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Жгёт!!! Речь Огонь!!! А так то правильно всё сказал, уж слишком большой резонанс развели от этой истории, а про реальные проблемы ни кто не думает
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#8  avnik  море (Сегодня, 17:52)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Жирик интересную линию гнет... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Elmo Kennedy
жирик популист и обоссаный клоун

это не отменяет смысл в его потоках сознания


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 17:51)
  • +2
  •  (6)
online

Жирик порой правильные вещи говорит. Очень редко правда, но метко.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:51)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
30 лет при власти и только рассказывает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  Виталий Мирошниченко  Екатеринодаръ (Сегодня, 17:51)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Блин, вкоем-то веке согласен с жириком.
Регистрация: 3.02.2016 [жалоба]
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