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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Расстрелять! Казнить их!". Яркая речь Жириновского о ситуации с Мамаевым и Кокориным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании в Госдуме высказался о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые на 48 часов помещены в изолятор.
"Легче всего напасть на двух футболистов. Правильно, их надо наказать, полностью. Но такого шквала информации не знала страна. Да как набросились! Следователя женщину убили — нету ничего, нет реакции. Женщина молодая погибает в Саратове — просто не дали лекарств, убили врачи Саратова эту женщину! Тишина. А вот два футболиста — можно разыграть. Все каналы, день и ночь.
Давайте в Колонном зале суд устроим и будем требовать расстрела! Расстрелять футболистов. Казнить их! У нас 50 тысяч драк в год, всех арестуйте, полтора миллиона в год будем сажать. Этого вы хотите? Наказывать надо. Но тогда всех надо наказывать. И помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики, насилие, наркотики, чернуху. Это мы с вами породили такое поколение", - цитирует Жириновского "Новый День".
"Легче всего напасть на двух футболистов. Правильно, их надо наказать, полностью. Но такого шквала информации не знала страна. Да как набросились! Следователя женщину убили — нету ничего, нет реакции. Женщина молодая погибает в Саратове — просто не дали лекарств, убили врачи Саратова эту женщину! Тишина. А вот два футболиста — можно разыграть. Все каналы, день и ночь.
Давайте в Колонном зале суд устроим и будем требовать расстрела! Расстрелять футболистов. Казнить их! У нас 50 тысяч драк в год, всех арестуйте, полтора миллиона в год будем сажать. Этого вы хотите? Наказывать надо. Но тогда всех надо наказывать. И помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики, насилие, наркотики, чернуху. Это мы с вами породили такое поколение", - цитирует Жириновского "Новый День".
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