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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Виктор Классон: после великой игры с "Севильей" уснул лишь в 3:30
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о проблемах со сном после матчей, а также вспомнил, во сколько ему удалось заснуть после домашней победы во встрече 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Севильей" (2:1).
"Как правило, тяжело спится после матчей. Даже не имеет значения, победили или нет. Уснуть всё равно проблематично. После бега сердце бьётся в таком ритме, что не до сна. Дело не в том, что я прокручиваю в голове матч. Просто телу необходимо избавиться от стресса. После матча с "Севильей" у меня ещё был и допинг-контроль. Домой пришёл лишь к 2:00 ночи, а уснул где-то в 3:30.
Матч с "Севильей" — великая игра. Возможно, лучшая на новом стадионе. У нас была куча моментов. Я один мог забить трижды. Мамаев попал в перекладину, у Каборе был шанс. В обороне тоже солидно выглядели", - цитирует Классона "Чемпионат.сом".
"Как правило, тяжело спится после матчей. Даже не имеет значения, победили или нет. Уснуть всё равно проблематично. После бега сердце бьётся в таком ритме, что не до сна. Дело не в том, что я прокручиваю в голове матч. Просто телу необходимо избавиться от стресса. После матча с "Севильей" у меня ещё был и допинг-контроль. Домой пришёл лишь к 2:00 ночи, а уснул где-то в 3:30.
Матч с "Севильей" — великая игра. Возможно, лучшая на новом стадионе. У нас была куча моментов. Я один мог забить трижды. Мамаев попал в перекладину, у Каборе был шанс. В обороне тоже солидно выглядели", - цитирует Классона "Чемпионат.сом".
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