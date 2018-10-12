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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Федор Чалов: молодежная сборная России будет играть только на победу в матче с Австрией
Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов пообщался с прессой после домашней победы над сверстниками из Македонии (5:1) в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 U21.
"Самое главное, что победили. Рад, что забил. Отдал две голевые. Игра была хороша!
Македония не удивила. Играли мы от себя, все получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.
Бушманов ничего не говорил мне лично. Скептическое отношение ко мне? Ничего такого не было.
На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", - цитирует Чалова Sport24.ru.
"Самое главное, что победили. Рад, что забил. Отдал две голевые. Игра была хороша!
Македония не удивила. Играли мы от себя, все получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.
Бушманов ничего не говорил мне лично. Скептическое отношение ко мне? Ничего такого не было.
На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", - цитирует Чалова Sport24.ru.
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