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ЦСКА возобновил тренировки, Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу

ЦСКА возобновил тренировки после нескольких выходных.

В общей группе начали работать полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев, которые были травмированы.

Теги: Хосонов Кучаев ЦСКА
Сегодня, 17:45
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#4  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хоть бы дальше без травм.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#3  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 18:53)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! Ещё б Васин восстановился, и можно считать что жизнь удалась! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#2  vitalii  moldova (Сегодня, 18:32)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
НОРМАЛЁК!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
отлично,Абель как там?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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