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Александр Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал пять советов нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря из-за двух драк в центре Москвы.

"Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы. А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары", - цитирует Емельяненко Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:18
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#9  yuri  спб (Сегодня, 11:54)
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Не допускать уже допущенных ошибок

Кто не ошибается, тот ничего не делает(с)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  RenarTickle  Москва (Сегодня, 11:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
М-да... Нет слов... Просто не слов...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#7  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконецто — дельный совет
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:43)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
мда....голову то отбили на зоне.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  VitL  Белгород (Сегодня, 11:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
из хлеба мяч и попинать?...
все они там из одного теста слеплены
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Sergey Nasirov_2
sovetovat vsegda proshe/

Иногда лучше помолчать, чем советами сотрясать воздух, сэр. В тишине проще как-то. Иное слово страшнее пистолета, другое утешит, а мусорные советы не нужны никому. Это факт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:09)
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  •  (1)

yuri,
sovetovat vsegda proshe/
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 10:58)
  • +1
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Страна советов.Но мир стар , словно мякиш из кислого хлеба. Пока тебе хорошо есть и приятели и подруги. Когда попался, их ветром сдуло. Зато советов как из рога изобилия.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:42)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Дебил.
А потом покажите эту футбольную тренировку блокадникам Ленинграда (предварительно рассказав из чего сделан мяч)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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