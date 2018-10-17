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Виктор Лосев: наша молодежь безобразно сыграла в обороне в матче с австрийцами

Олимпийский чемпион 1988 года Виктор Лосев прокомментировал поражение молодежной сборной России в отборе к Евро-2019 от команды Австрии (2:3).

"Ребята получают игровую практику в основных составах своих клубов. Они умеют играть!

Возможно, есть проблемы психологического характера, а что касается пропущенных голов, то так безобразно в обороне играть нельзя, это детский сад. Мяч сбрасывается после обычной передачи, крайний защитник бежит, ворон считает. В наше время, если бы такие мячи забивались из-под меня, меня бы из команды выгнали", - приводит слова Лосева "ТАСС"

Теги: Сборная России
Сегодня, 09:41
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#1  Sesk   (Сегодня, 12:11)
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Позорище! По тому как уныло пели гимн было видно, что играть им неохота.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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