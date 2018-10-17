На прежнем домашнем стадионе самарских "Крыльев" поменяли газон

На самарском стадионе "Металлург" уложили искусственный газон.Напомним, что "Металлург" был домашним стадионом "Крыльев" с момента открытия в 1957 году. В 2018-м клуб переехал на стадион ЧМ-2018 "Самара Арена".Сейчас стадион используется для проведения матчей молодежной команды "Крыльев Советов".