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На прежнем домашнем стадионе самарских "Крыльев" поменяли газон

На самарском стадионе "Металлург" уложили искусственный газон.

Напомним, что "Металлург" был домашним стадионом "Крыльев" с момента открытия в 1957 году. В 2018-м клуб переехал на стадион ЧМ-2018 "Самара Арена".

Сейчас стадион используется для проведения матчей молодежной команды "Крыльев Советов".

"Самара спортивная"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:43
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