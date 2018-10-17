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Матч Кубка России между "Динамо" и "Рубином" перенесен на 25 октября

Матч 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Рубином" перенесен на 25 октября. Напомним, изначально игра должна была состояться 31 октября или 1 ноября.

- Сегодня РФС уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Олимп-Кубка России состоится в четверг 25 октября на "Казань-Арене". Начало игры в 19.00 по московскому времени, - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Теги: Динамо Рубин
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