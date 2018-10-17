"Рубин": Чалов забьёт по итогам сезона меньше Азмуна

Бомбардирский темп Фёдора Чалова (11 голов в 11 последних матчах) подвиг официальный аккаунт российской премьер-лиги в Инстаграме задать подписчикам вопрос о том, сколько голов за сезон забьёт лучший бомбардир турнира на сегодняшний момент.Аккаунт казанского "Рубина" ответил: "Меньше, чем Сердар Азмун". Для того, чтобы прогноз сбылся, Азмуну до конца сезона нужно забить на 4 гола больше, чем Чалов. У Фёдора сейчас 7 мячей в РПЛ, у Сердара - 4.