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"Рубин": Чалов забьёт по итогам сезона меньше Азмуна

Бомбардирский темп Фёдора Чалова (11 голов в 11 последних матчах) подвиг официальный аккаунт российской премьер-лиги в Инстаграме задать подписчикам вопрос о том, сколько голов за сезон забьёт лучший бомбардир турнира на сегодняшний момент.

Аккаунт казанского "Рубина" ответил: "Меньше, чем Сердар Азмун". Для того, чтобы прогноз сбылся, Азмуну до конца сезона нужно забить на 4 гола больше, чем Чалов. У Фёдора сейчас 7 мячей в РПЛ, у Сердара - 4.
Теги: ЦСКА Рубин Азмун Чалов
Сегодня, 21:31
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10
(1)
#10  Frankenstein   (Сегодня, 23:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
К примеру твои красноречия даже читать не хочется.

Однако ты их регулярно читаешь и реагируешь на них)
Цитата: serega_user
В них скорее попытки любым способом осквернить ЦСКА, игроков и тренеров клуба.

разве так оскверняют?)Просто тебе как болельщику неприятно слышать любую критику и правду о своей команде,ты предпочитаешь сладкую ложь,да и не только ты wink
Цитата: serega_user
Да? И как я должен понять, кто врет, а кто истину молвит?

Как ты до этого понимал,так и действуй,а вообще любая аксиома,не требует доказательств)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 22:46)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: sraptakpain
Цитата: Ninja
Frankenstein,
Тебя какой цирк-шапито потерял? laughing

так тут весь хлев его.свиней.не знаю как они копытцами по клаве бегают, но даже сообщения появляются тут.правда в большинстве просто набор слов

как же вы ослеги,не любите правды)

Да? И как я должен понять, кто врет, а кто истину молвит? К примеру твои красноречия даже читать не хочется. В них скорее попытки любым способом осквернить ЦСКА, игроков и тренеров клуба.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  Ninja   (Сегодня, 22:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Этому сайту да, всё пох. Пресс-служба ЦСКА высказала соболезнования
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 22:21)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Ninja
Frankenstein,
Тебя какой цирк-шапито потерял? laughing

так тут весь хлев его.свиней.не знаю как они копытцами по клаве бегают, но даже сообщения появляются тут.правда в большинстве просто набор слов

как же вы ослеги,не любите правды)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 22:10)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Умер Олег Базилевич, но этому сайту об этом ничего не известно. Это же футбольная новость, а наш то сайт криминально-порнографический. правильно...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 22:02)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Ninja
Frankenstein,
Тебя какой цирк-шапито потерял? laughing

так тут весь хлев его.свиней.не знаю как они копытцами по клаве бегают, но даже сообщения появляются тут.правда в большинстве просто набор слов
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Тебя какой цирк-шапито потерял? laughing
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 21:43)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Азмун конечно классный нападающий и намного сильнее Чалова,но Чалов король отскоков и дурных рикошетов,на этом вообще построена вся стилистика игры Цска,в этом плане Слуцбургер заложил монолитный фундамент
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 21:34)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
не очень красиво
азмун человек непостоянный. то он полгода забить не мог. то из сборной ушел и вернулся
Чалов хотя бы пока забивает.и лучше бы радовались.
Если не Чалов - у нас, кроме Дзюбы (который уже не очень то молод) - нет напов то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:33)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это татарский юмор?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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