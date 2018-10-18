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Адвокат Мамаева: надежд на перевод под домашний арест особо не питаем

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что вместе с футболистом он не слишком верит в то, что будет одобрено прошение о переводе под домашний арест.

"Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы надежд на этот счёт особо не питаем. Я даже записался к нему на посещение на понедельник. Да, рассчитываем, что суд займёт более мягкую позицию и найдёт возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения. Надеемся, суд будет основывать своё решение на правовых нормах", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
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#1  sssh53  Москва (Сегодня, 23:08)
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Как вы достали этими двумя обдолбанными придурками!
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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