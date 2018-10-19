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ЦСКА назвал стартовый состав на матч с "Анжи"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на выездной матч 11-го тура Премьер-Лиги с "Анжи".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Обляков, Ефремов, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Чалов.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 16:45
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#9  Лукоморье  Россия (Сегодня, 18:36)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Новый молодой состав гораздо скоростнее прежнего. Алан просто не успевает за ними. Видно, что передерживает мяч, долго решает что делать, а ситация уже поменялась. Он не может перестроиться пока под более быстрых партнеров(((

Не совсем согласен. Просто после такого "отпуска" надо заново входить в ритм.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#8  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 17:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Максим I,
+1000000
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#7  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:09)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Мганга любит футбол,
Кончай курить дурь, учись правильно писать по-русски, авось, кто-нибудь разберёт хотя бы смысл твоих опусов.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:03)
  • +2
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online

Цитата: serega_user
Разве что Дзагоев еще разочаровывает, но тут травмы скорее сказываются.


Не травмы. Новый молодой состав гораздо скоростнее прежнего. Алан просто не успевает за ними. Видно, что передерживает мяч, долго решает что делать, а ситация уже поменялась. Он не может перестроиться пока под более быстрых партнеров(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56)
  • -8
  •  (10)

ой щас новость глянул анжи там манжи вспомнил по тебе будоражащую всю общественность как гдето у этих футболиста судья отметелил тоже видос потом вроде еще толпой его прессовали какойта носатый был так че судью того кто помнит это понятно что нет канеш просто новость прочитал а мысли о какорине ужас бля пора вообще сюда незахолдиьть
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 16:54)
  • +4
  •  (6)

serega_user,
Так я и говорю "практически"...)))
Думаю, Костя вернётся, Ефремов присядет плотно. Даже с Тюменью шанс не использовал...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:51)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Удивительное дело. То, что ещё пару месяцев назад казалось ужасом ужасным, теперь воспринимается как практически хороший состав.

Ну...кроме Ефремова) чёт по мне он совсем никак. К остальным особых претензий нет. Разве что Дзагоев еще разочаровывает, но тут травмы скорее сказываются.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 16:50)
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
То, что ещё пару месяцев назад казалось ужасом ужасным, теперь воспринимается как практически хороший состав.

Есть такое.)) Но ребята набираются опыта и лучше начинают играть.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 16:47)
  • +4
  •  (10)

Удивительное дело. То, что ещё пару месяцев назад казалось ужасом ужасным, теперь воспринимается как практически хороший состав.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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