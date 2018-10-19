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Юрий Сёмин: у Гильерме высочайший уровень! Ни один вратарь в России не прерывает все фланговые передачи (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в матче с «Ростовом» (2:1) ответил на очередной крик души внештатного сотрудника газеты «Труд» про Гильерме и отметил трудность календаря команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.


– Игроки проявили характер, постоянно пытались взломать очень хорошую оборону «Ростова», забить этой команде 2 гола нелегко. Рады, что приблизились к хорошим местам.

– Вы, можно сказать, жаловались по поводу нападающих…

– Я никогда не жалуюсь! Никогда! Не говорите это слово!

– Хорошо. Показалось, что без нападающего «Локомотив» лучше играл…

– Это не показалось. Я же не говорю, что всё плохо. Но нет четырёх игроков. Я не жалуюсь, я констатирую факт. Плюс сейчас нет Чорлуки, возможно, задняя поверхность бедра. 5 игроков нет, а у нас за 13 дней 5 игр. Я опять не жалуюсь, но это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Это не в интересах российского футбола.

– Вы часто выходите за пределы технической зоны, вы не замечаете? И что отвечаете арбитрам?

– Да? Ну, полметра вышел, полметра не дошёл. Когда подходят арбитры, отвечаю, что не заметил.

– Будет ли форсироваться восстановление Фёдора Смолова?

– Мы и Рыбуса форсируем, всех форсируем, но пока не идёт дело.

– Вы до последнего не делали замен. Игра полностью устраивала?

– В принципе устраивала. Если бы не было травмы Чорлуки, я бы и не делал.

– Почему Тарасов вышел вперёд?

– В первую очередь мы хотели, чтобы Тарасов попрессинговал защитника и не давал им делать передачи.

– Вы правильно сказали, что Кокорин и Мамаев подставили наш футбол. Но не подставляет ли нашу отечественную школу то, что ворота сборной защищает Гильерме?

– Ну что значит подставляешь и не подставляешь? Тренеры сборной не враги себе: кто лучше, тот и играет. Гильерме получил русское гражданство, он почти россиянин, в России с 17 лет, хорошо говорит. Вообще не вижу проблем. Но мы должны уделять внимание развитию детско-юношеского футбола, а паспорта давать выборочно.

– Но это временная фигура, как Нигматуллин в начале XXI века не стал заменой Дасаеву!

– Вы хотите, чтобы я вам сказал про уровень Гильерме? Высочайший уровень! Нет ни одного вратаря в России, который с фланговых передач прерывал все атаки. В сборной две передачи отдал.

– Хватит ли времени для подготовки к матчу с «Порту»?

– Да нормально. Ненормально будет после «Порту». За 13 дней 5 матчей – это надо придумать календарь такой.
Теги: Семин Локомотив Rвидео Гильерме
Вчера, 23:16
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#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:30)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
А Игорь был, по-твоему, не стрессоустойчивый?
Завидовать - грех. И ежели его совершаешь, то лучше молча.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 00:16)
  • +1
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Наконец то в сборной появился психологически устойчивый вратарь
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что-то я не помню, когда армейцы играли за 14 дней 6 матчей, и шестой мы проиграли "Спартаку" 3:1 фактически полу-вторым составом, ибо "сломано" было больше половины основы, чтоб кто-то из армейского штаба жаловался на календарь. У "Локо" такой бедный состав, что Юрий Шпалыч не умеет рассчитать нагрузки? Может, соломку стелит к фиаско в ЛЧ?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  Yuriah   (Сегодня, 00:14)
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Сборной Бразилии Гильерме не нужен.Вот и думайте !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:24)
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Болеет за:
«Спартак»
А вот с ударами издали некоторые проблемы у него возникают.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:23)
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Болеет за:
«Локомотив»
Гильерме получил русское гражданство, он почти россиянин,

Совсем, да не совсем. По настрою он позитивчик, как бразильцы.
Чарли скорейшего возвращения, видимо с Порту уже не сыграет точно.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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