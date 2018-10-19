Юрий Сёмин: у Гильерме высочайший уровень! Ни один вратарь в России не прерывает все фланговые передачи (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в матче с «Ростовом» (2:1) ответил на очередной крик души внештатного сотрудника газеты «Труд» про Гильерме и отметил трудность календаря команды, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Игроки проявили характер, постоянно пытались взломать очень хорошую оборону «Ростова», забить этой команде 2 гола нелегко. Рады, что приблизились к хорошим местам.– Я никогда не жалуюсь! Никогда! Не говорите это слово!– Это не показалось. Я же не говорю, что всё плохо. Но нет четырёх игроков. Я не жалуюсь, я констатирую факт. Плюс сейчас нет Чорлуки, возможно, задняя поверхность бедра. 5 игроков нет, а у нас за 13 дней 5 игр. Я опять не жалуюсь, но это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Это не в интересах российского футбола.– Да? Ну, полметра вышел, полметра не дошёл. Когда подходят арбитры, отвечаю, что не заметил.– Мы и Рыбуса форсируем, всех форсируем, но пока не идёт дело.– В принципе устраивала. Если бы не было травмы Чорлуки, я бы и не делал.– В первую очередь мы хотели, чтобы Тарасов попрессинговал защитника и не давал им делать передачи.– Ну что значит подставляешь и не подставляешь? Тренеры сборной не враги себе: кто лучше, тот и играет. Гильерме получил русское гражданство, он почти россиянин, в России с 17 лет, хорошо говорит. Вообще не вижу проблем. Но мы должны уделять внимание развитию детско-юношеского футбола, а паспорта давать выборочно.– Вы хотите, чтобы я вам сказал про уровень Гильерме? Высочайший уровень! Нет ни одного вратаря в России, который с фланговых передач прерывал все атаки. В сборной две передачи отдал.– Да нормально. Ненормально будет после «Порту». За 13 дней 5 матчей – это надо придумать календарь такой.