Юрий Сёмин: 5 матчей за 13 дней - это нормально? (видео)





Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выразил недовольство предстоящим графиком команды, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Я никогда не жалуюсь! Никогда! Не говорите это слово!– Это не показалось. Я же не говорю, что всё плохо. Но нет четырёх игроков. Я не жалуюсь, я констатирую факт. Плюс сейчас нет Чорлуки, возможно, задняя поверхность бедра. 5 игроков нет, а у нас за 13 дней 5 игр. Я опять не жалуюсь, но это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Это не в интересах российского футбола.– Да нормально. Ненормально будет после «Порту». За 13 дней 5 матчей – это надо придумать календарь такой. Это не на пользу российскому футболу.