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Юрий Сёмин: 5 матчей за 13 дней - это нормально? (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выразил недовольство предстоящим графиком команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Вы, можно сказать, жаловались по поводу нападающих…

– Я никогда не жалуюсь! Никогда! Не говорите это слово!

– Хорошо. Показалось, что без нападающего «Локомотив» лучше играл…

– Это не показалось. Я же не говорю, что всё плохо. Но нет четырёх игроков. Я не жалуюсь, я констатирую факт. Плюс сейчас нет Чорлуки, возможно, задняя поверхность бедра. 5 игроков нет, а у нас за 13 дней 5 игр. Я опять не жалуюсь, но это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Это не в интересах российского футбола.

– Хватит ли времени для подготовки к матчу с «Порту»?

– Да нормально. Ненормально будет после «Порту». За 13 дней 5 матчей – это надо придумать календарь такой. Это не на пользу российскому футболу.
Теги: Семин Локомотив Rвидео
Вчера, 23:23
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3
(5)
#3  Lestat  Москва (Вчера, 23:44)
  • +1
  •  (1)

А кто мешает перенести матч на кубок России?
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#2  Antip7   (Вчера, 23:36)
  • +1
  •  (3)
online

В Англии как -то играют
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  нетрал   (Вчера, 23:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
конечно! вообще то надо наоборот ..ну да ладно!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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