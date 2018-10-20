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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Кокорин и Мамаев заработали более 10 млн рублей с момента заключения под стражу

Александр Кокорин и Павел Мамаев заработали с момента заключения под стражу более 10,5 миллиона рублей.

Согласно информации из открытых источников, ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учета бонусов и штрафов составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро). Исходя из этого, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 миллиона рублей.

Напомним, вчера Мосгорсуд отклонил апелляции футболистов - они пробудут в СИЗО до 8 декабря.

RT
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:37
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(6)
#21  Бриг   (Сегодня, 13:57)
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Вспомнился слоган рекламы 90-х : Мы сидим, а денежки идут
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#20  miktar   (Сегодня, 13:37)
  • -1
  •  (5)
online

посмотрите на них, этих двоих, на их лица - им всё равно. Таких только ...... поправит (не исправит).

скоро стихи жалоСТНые писать начнут и петь под гитару...

"Мой мюллер - лучший друх,
Как плохо всё вокрух"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#19  metis  Riga (Сегодня, 13:28)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо завидовать и считать чужие деньги.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#18  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:22)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да отстаньте вы от них! Дайте хоть в тюрьме спокойно посидеть! У людей отличная возможность поставить жизнь на "паузу". Подумать, что сделано не так. Решить, как жить дальше.
Конечно, это - лишь возможность. Но - всё-таки...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#17  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:21)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин: смски приходят, сижу ровно
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#16  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 13:16)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
дибилизм платить столько, да ещё и в валюте... да и кому?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:08)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А в СИЗО скоро обед...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  Zdorov   (Сегодня, 13:03)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
qbbq12q,
Чтобы такие деньги зарабатывать, надо было ещё в детстве пойти в секцию футбола и большую часть времени проводить на тренировках, пока твои ровестники гуляли и наслаждались жизнью.
Кто вам мешал также сделать? А сейчас глупо говорить,что это наши деньги, или они их не заработали.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#13  Freddy   (Сегодня, 12:58)
  • 0
  •  (10)
online

Ну Краснодар то при первой возможности сбросит этот хомут,а вот бомжи будут платить
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#12  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 12:54)
  • 0
  •  (8)

Ёлки мои...а если бы я так 2 месяца отсидеть в СИЗО и 10 миллионов получил? Баранья жизнь. За такие деньги простой народ и 10 лет отсидит в изоляторе. А Кокорины плачут в суде, Мамаевы ноют - мужики, одним словом, за Родину стыдно.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#11  scorpion 69  колпино (Сегодня, 12:50)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
Цитата: scorpion 69
Цитата: oksva
Да как то насрать , чужие деньги негоже считать . Наказать - надо , а считать , удел завистников .

+100000

Какие ещё чужие, это наши деньги тырят и всяким футболистам раздают, или они их может заработали?)

лично с твоего кармана взяли? куйню не пори,а кто минусует за правду тот дебил полный
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#10  Apant1   (Сегодня, 12:37)
  • -7
  •  (15)

Цитата: scorpion 69
Цитата: oksva
Да как то насрать , чужие деньги негоже считать . Наказать - надо , а считать , удел завистников .

+100000

Какие ещё чужие, это наши деньги тырят и всяким футболистам раздают, или они их может заработали?)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#9  scorpion 69  колпино (Сегодня, 12:31)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Да как то насрать , чужие деньги негоже считать . Наказать - надо , а считать , удел завистников .

+100000
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#8  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 12:11)
  • -6
  •  (8)

Деньги к деньгам, как известно.

А вот что-то женского тренера Григоряна про преступление Спартака никак не дадут. Спит сайт - уже все обсуждают.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#7  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:09)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Химки»
По ТВ разные каналы 989)) раз(я считал)) крутили видео с разных каналов Кокорина со стулом в руке.Им до одного места Пак и Кокорин .СМИ борется за каждого читателя,ТВ за каждого зрителя..дальше естественно надо продолжать, использовать этот материал приносящий издателям "золотые яйца".Вот пля подчитали для быдла,у них калькулятора нет ..и для эффективности отмечают с момента заключения под стражу blush хавайте пля, хавайте хлопцы..,где ваше возмущение)) любители пля футбола.Ну п1здите и дальше,что футболистов надо посадит,чтоб через 7 лет,если вы окажетесь на месте Пака(вы же об этом все время п1здите),Кокорин уже не стулом вас ёбн1т,а,на месте раздавит , как давят тараканов.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:58)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Горе у них....Тьфу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  oksva  Спб (Сегодня, 11:58)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Да как то насрать , чужие деньги негоже считать . Наказать - надо , а считать , удел завистников .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#4  Eugene24  Россия, Красноярск (Сегодня, 11:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все что необходимо знать о наших "СМИ")


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 11:54)
  • -2
  •  (10)

Махнул Кокорин правой рукой с табуреткой-упало пять лимонов на карту. Махнул Мамаев левой ногой, еще пять лимонов упало на его карту. И стали они примером для тысяч мальчишек, как говорят их адвокаты. А я сколько не махал пенсионным удостоверением, сумма не меняется. Ну нет денег в пенсионном фонде, понимаешь. Может пора уже с Кокориных брать налог на соцстрах процентов 70.? Но РФС у нас общественная организация и "некоммерческая", освобожденная от налогов. А миллионы рублей по трусам распихивают в стрип-барах за одну ночь. А тем временем в Анжи ......
Павел Буре очень удивился, когда получил в Канаде первую зарплату, равную половине контрактной. А ему объяснил, что вторая половина ушла в налоги. Так они играют там через день.У них вся жизнь на льду и в самолете. Есть разница?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тема для срача...

Кто сказал что им продолжают начислять з/п?
Они ведь не исполняют обязанности по контракту.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
слоган из древней рекламы
*мы сидим- а денежки идут* (С)
неожиданно заиграл новыми красками..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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