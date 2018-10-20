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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Зенит" обыграл "Динамо" в первенстве молодежных команд
"Зенит" обыграл "Динамо" в матче 11-го тура молодежного первенства РПЛ (2:1).
Молодежное первенство
11 тур
"Динамо" – "Зенит" 1:2
Гол: Демьянов, 28 - Левин, 90+1 (пен.), Плотников, 90+4
"Динамо": Зириков, Панин, Калачёв (Глущенков, 73), Зорин, Цесь, Липовой, Грулёв, Демьянов, Москвичев (Денисов, 46), Школик (Гоманюк, 59), Мелекесцев (Пухов, 56)
"Зенит": Рыбиков — Байрамов, Плотников, Молчан, Олишевский — Анисимов (Сергеев, 46), Колдунов (Андреев, 75), Левин — Першин, Смирнов (Симдянкин, 46), Бачинский.
Предупреждения: Липовой, 80
"Краснодар" – "Ахмат" 2:1
Гол: Куражов, 45, Губжоков, 90+4 - Хубулов, 63
"Краснодар": Ещенко, Пелих, Пивоваров, Корнюшин, Никитин, Бенедык, Куражов, Молочников (Ознобихин, 70), Шершнёв, Пидлисняк, Губжоков
"Ахмат": Шепляков, Магамаев (Осмаев, 79), Адамов, Альсултанов, Четвергов, Бацуев, Хубулов (Мосейчук, 69), Магомадов, Садулаев (Хакиев, 65), Хизриев (Абдурахманов, 20), Умаев
Предупреждения: Магомедов, 18, Бенедык, 23, Садулаев, 35, Куражов, 45+1, Магамаев, 59, Абдурахманов, 68, Хакиев, 73, Шершнев, 74
Удаления: Четвергов, 16
Молодежное первенство
11 тур
"Динамо" – "Зенит" 1:2
Гол: Демьянов, 28 - Левин, 90+1 (пен.), Плотников, 90+4
"Динамо": Зириков, Панин, Калачёв (Глущенков, 73), Зорин, Цесь, Липовой, Грулёв, Демьянов, Москвичев (Денисов, 46), Школик (Гоманюк, 59), Мелекесцев (Пухов, 56)
"Зенит": Рыбиков — Байрамов, Плотников, Молчан, Олишевский — Анисимов (Сергеев, 46), Колдунов (Андреев, 75), Левин — Першин, Смирнов (Симдянкин, 46), Бачинский.
Предупреждения: Липовой, 80
"Краснодар" – "Ахмат" 2:1
Гол: Куражов, 45, Губжоков, 90+4 - Хубулов, 63
"Краснодар": Ещенко, Пелих, Пивоваров, Корнюшин, Никитин, Бенедык, Куражов, Молочников (Ознобихин, 70), Шершнёв, Пидлисняк, Губжоков
"Ахмат": Шепляков, Магамаев (Осмаев, 79), Адамов, Альсултанов, Четвергов, Бацуев, Хубулов (Мосейчук, 69), Магомадов, Садулаев (Хакиев, 65), Хизриев (Абдурахманов, 20), Умаев
Предупреждения: Магомедов, 18, Бенедык, 23, Садулаев, 35, Куражов, 45+1, Магамаев, 59, Абдурахманов, 68, Хакиев, 73, Шершнев, 74
Удаления: Четвергов, 16
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