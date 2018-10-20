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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Адвокат Кирилла Кокорина: суд постановил: есть вероятность, что мой подзащитный скроется
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, раскритиковал решение Мосгорсуда, который в пятницу отклонил апелляцию на меру пресечению обвиняемого. 10 октября брат форварда "Зенита" Александра Кокорина был взят под стражу. Сейчас Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев содержатся в двухместных камерах столичного СИЗО-2 "Бутырка".
"Понимаете, не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия. Суд в эти вопросы не лез, он формально подошел к этому. Вот так суд постановил: есть вероятность! Понимаете, есть и вероятность, что сейчас Луна столкнется с Землей. Есть она? Наверное, есть. Вопрос – какая эта вероятность? Один шанс на миллион? Или что самолет упадет? Вероятность любая есть. Но задача суда в другом, а он уклонился от нее. Суд должен был изучить материалы, которые свидетельствуют об этой вероятности, и оценить насколько она велика. Чего судом не было сделано! Там все формальные фразы прописаны: "может скрыться", "может оказать давление". Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление Пленума Верховного Суда номер 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".
"Понимаете, не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия. Суд в эти вопросы не лез, он формально подошел к этому. Вот так суд постановил: есть вероятность! Понимаете, есть и вероятность, что сейчас Луна столкнется с Землей. Есть она? Наверное, есть. Вопрос – какая эта вероятность? Один шанс на миллион? Или что самолет упадет? Вероятность любая есть. Но задача суда в другом, а он уклонился от нее. Суд должен был изучить материалы, которые свидетельствуют об этой вероятности, и оценить насколько она велика. Чего судом не было сделано! Там все формальные фразы прописаны: "может скрыться", "может оказать давление". Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление Пленума Верховного Суда номер 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".
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