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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Адвокат Кирилла Кокорина: суд постановил: есть вероятность, что мой подзащитный скроется

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, раскритиковал решение Мосгорсуда, который в пятницу отклонил апелляцию на меру пресечению обвиняемого. 10 октября брат форварда "Зенита" Александра Кокорина был взят под стражу. Сейчас Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев содержатся в двухместных камерах столичного СИЗО-2 "Бутырка".

"Понимаете, не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия. Суд в эти вопросы не лез, он формально подошел к этому. Вот так суд постановил: есть вероятность! Понимаете, есть и вероятность, что сейчас Луна столкнется с Землей. Есть она? Наверное, есть. Вопрос – какая эта вероятность? Один шанс на миллион? Или что самолет упадет? Вероятность любая есть. Но задача суда в другом, а он уклонился от нее. Суд должен был изучить материалы, которые свидетельствуют об этой вероятности, и оценить насколько она велика. Чего судом не было сделано! Там все формальные фразы прописаны: "может скрыться", "может оказать давление". Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление Пленума Верховного Суда номер 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:17
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#3  avnik  море (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Страна сошла с ума. Стране рассказывает блевотное ТВ и такие же СМИ, что два долларовых миллионера поехали после тяжелого матча из Питера на поезде в Москву. Всю ночь они гудели в пустом вагоне, разбили там всё и вся и рано утром пошли шастать по Москве в поисках приключений. По пути они пристали к водителю Мерседеса... Сначала разбили ему заднюю дверь, а потом разбили ему стекло в этой задней двери (со слов полковника из Преснянского ОВД). Потом разбили ему морду в центре Москвы, но их видимо полиция узнала и откланялась.
Потом в кафе на Большой Никитской, забив на то, что вся страна знает их в лицо, они пристали к "китайцу" Паку и начали мочить его и директора НАМИ, а также зам. министра, которого никто не видел. Работники кафе тоже узнали Кокорина и Мамаева и тоже им откланялись. Как директор НАМИ и зам. министра оказались в кафе вместо того, чтобы с утра быть на работе? А Пак им там назначил встречу. Какие рабочие вопросы они там могли решать? А следователей этот бред не интересует.

Про кого нам рассказали? Нам рассказали про гопников, которых бы повязали в центре Москвы через 5 минут... ))) А вся страна в едином порыве, вместо того чтобы подумать и расхохотаться, встала на дыбы: - Посадить на 7 лет, отнять бабло и выгнать из футбола.

Как легко рулить такой страной. А фули она же пойдет прямо в рай, а остальные просто подохнут. ))) А вот это уже было смешно и многие захохотали... А надо плакать...

Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти ***,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на**
**, Если кто не замечал.
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Сергей Шнуров


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:35)
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Болеет за:
«Зенит»
anatolik189,
Да запросто. Вернулся домой раньше обычного, а там сосед лампочку в патрон вставляет... Слово зА слово, стулом пО лицу...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
«Спартак»
А у адвоката есть вероятность получить в бубен стулом сегодня вечером?Наверное есть,правда маленькая,но она есть.Так и здесь,вероятность скрыться есть и она не очень маленькая.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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