"Краснодар" не смог поразить ворота "Ахмата" впервые за 13 матчей

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в матче 11-го тура чемпионата России - 0:1. Грозненцы выиграли в столице Краснодарского края впервые с марта 2012 года.Всего "Краснодар" и "Ахмат" провели 18 матчей, в которых 11 раз побеждали "быки", 6 раз - чеченская команда, еще 1 раз была зафиксирована ничья.Кроме того, "Краснодар" не смог размочить ворота "Ахмата" впервые за 13 матчей.