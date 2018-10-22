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"Краснодар" не смог поразить ворота "Ахмата" впервые за 13 матчей

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в матче 11-го тура чемпионата России - 0:1. Грозненцы выиграли в столице Краснодарского края впервые с марта 2012 года.

Всего "Краснодар" и "Ахмат" провели 18 матчей, в которых 11 раз побеждали "быки", 6 раз - чеченская команда, еще 1 раз была зафиксирована ничья.

Кроме того, "Краснодар" не смог размочить ворота "Ахмата" впервые за 13 матчей.
Теги: Ахмат Краснодар
Сегодня, 08:31
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#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:05)
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Болеет за:
«Химки»
Да,конечно тренер это главная фигура команды,но тренер без исполнителей без силен.Нет Гранквиста,Смолова,Мамаева,еще несколько месяцев назад без спорных лидеров команды..В "Зените" уже забыли,что нет Нобоа,не было на поле Ерохина,Парадеса, Кокорина.В Спартаке" Промеса,Глушакова,Ещенко,не было Джикия,нет Селихова,не смотря на то что Максименкову меньше всех претензии,но мастерство у Селихова выше,ну и левый фланг защиты,на протяжении многого времени слабая,очень слабая в команде.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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