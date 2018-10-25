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"Рубин" - "Динамо" : стали известны стартовые составы

"Рубин" и "Динамо" объявили составы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.

Состав "Рубина": Бабурин, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Сорокин, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные: Ив. Коновалов, Акмурзин, Байрамян, Калинин, Уремович, Мухаметзянов, Гезелгайех, Бухаров.

Состав "Динамо": Лещук, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев, Кардозу, Луценко.

Запасные: Шунин, Жоаозинью, Терезов, Грулев, Соу, Черных, Панченко.
Теги: Рубин Динамо
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