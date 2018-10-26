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Молодежка "Урала" уверенно обыграла "Уфу"

В 12-м туре молодежного первенства "Урал" одержал волевую победу над "Уфой" со счетом 3:1.

Молодежные команды

12-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Уфа" – 3:1 (0:1)

Голы: Тимофеев, 17 (0:1). Юсупов, 50 (1:1). Юсупов, 67 (2:1). Гейкин, 86 (3:1).
Теги: Урал Уфа
Сегодня, 12:22
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