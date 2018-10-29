Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать

Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев сказал, что каталонцы заслуженно разгромили "Реал" в 10-м туре чемпионата Испании (5:1).- Непривычно. Но все равно было интересно и приятно наблюдать за матчем. Особенно за "Барселоной" (улыбается). Я в принципе еще до игры говорил, что каталонцы - фавориты. Правда, предполагал, что они победят с минимальным счетом.- Да, заслуженно наколотили столько мячей. Конечно, Месси во многом определяет игру "Барсы". Но эта встреча показала, что в команде достаточно классных исполнителей. Прежде всего, Суарес. Просто блестящий матч в его исполнении! Настоящий топ-форвард. Ему даже миллиметра нельзя дать свободного пространства - сразу наказывает.