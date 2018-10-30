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Аяз Гулиев признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ по версии InStat Index

InStat Index назвал тройку лучших игроков 12-го тура РПЛ.

По статистическим данным, наибольший индекс набрал полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев (361 балл). На втором месте значится форвард "Локомотива" Эдер (357). Замыкает первую тройку защитник "Динамо" Себастьян Хольмен (341).

В общем рейтинге InStat Index на первом месте находится полузащитник ЦСКА Никола Влашич (311).

InStat
Теги: Гулиев
Сегодня, 10:28
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#1  Rasmuz   (Сегодня, 10:58)
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Спартаку оказался не нужен. Молодчик, Аяз!
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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