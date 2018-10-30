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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Аяз Гулиев признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ по версии InStat Index
InStat Index назвал тройку лучших игроков 12-го тура РПЛ.
По статистическим данным, наибольший индекс набрал полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев (361 балл). На втором месте значится форвард "Локомотива" Эдер (357). Замыкает первую тройку защитник "Динамо" Себастьян Хольмен (341).
В общем рейтинге InStat Index на первом месте находится полузащитник ЦСКА Никола Влашич (311).
InStat
По статистическим данным, наибольший индекс набрал полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев (361 балл). На втором месте значится форвард "Локомотива" Эдер (357). Замыкает первую тройку защитник "Динамо" Себастьян Хольмен (341).
В общем рейтинге InStat Index на первом месте находится полузащитник ЦСКА Никола Влашич (311).
InStat
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