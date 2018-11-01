"Halloween Party" - "Зенит" перевоплотил игроков команды в героев из фильмов ужасов (фото)

"Зенит" развеселил своих болельщиков в праздник Хеллоуин, перевоплотив футболистов команды в героев из фильмов ужасов.Фотография была опубликована в официальных аккаунтах петербургского клуба в социальных сетях.Судя по комментариям, больше всего болельщикам "Зенита" понравилось перевоплощение португальского защитника Луиша Нету. Его представили в образе Харли Квинн — суперзлодейки вселенной DC Comics, подруги Джокера, главного противника Бэтмена.