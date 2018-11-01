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"Halloween Party" - "Зенит" перевоплотил игроков команды в героев из фильмов ужасов (фото)

"Зенит" развеселил своих болельщиков в праздник Хеллоуин, перевоплотив футболистов команды в героев из фильмов ужасов.

Фотография была опубликована в официальных аккаунтах петербургского клуба в социальных сетях.



Судя по комментариям, больше всего болельщикам "Зенита" понравилось перевоплощение португальского защитника Луиша Нету. Его представили в образе Харли Квинн — суперзлодейки вселенной DC Comics, подруги Джокера, главного противника Бэтмена.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:18
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#10  yuri  спб (Сегодня, 11:06)
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Цитата: DROOZD
А дзюбу че ни в кого не перевоплотили?

Он сам по себе ужас летящий на крыльях ночи. Собственно Бетман в плаще и на велосипеде.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:02)
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online

Идиоты....

Цитата: Nastroenie
Похвально стремление Ванек соответствовать высоким стандартам Великой Американской нации, но выходит коряво, конечно.

Эвроукр с утра пораньше исполняет пляску Св. Витта???

Шаровары не порви, четвероногий.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Лаврова.

Это кто такой? Барин твой?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тут цитата Лаврова.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#6  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:47)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похвально стремление Ванек соответствовать высоким стандартам Великой Американской нации, но выходит коряво, конечно.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#5  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 10:37)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Пля , и у омжей Хелллуиннн!!!!!!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#4  DROOZD  брянск (Сегодня, 10:33)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А дзюбу че ни в кого не перевоплотили?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#3  Я ухожу.   (Сегодня, 10:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Кто в тыкве?)
Золушка.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 10:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Кто в тыкве?)

Набиуллин
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:22)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Кто в тыкве?)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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