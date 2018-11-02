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Роман Еременко: у "Спартака" есть все шансы завоевать Кубок России

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко после победы над "Анжи" (1:0) в 1/8 финала Кубка России заявил, что его команда будет бороться за победу в турнире. В четвертьфинале красно-белым предстоит двухматчевое противостояние с "Уралом".

"Как обычно, в Кубке России было сложно. Самое главное, что мы победили. Теперь будем бороться за трофей, есть все шансы на это", - цитирует Еременко Sport24.
Теги: Еременко
Сегодня, 01:28
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