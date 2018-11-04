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"Глушаков дон-дон". Фанаты "Спартака" опять оскорбляют Глушакова (видео)

Фанаты "Спартака" в матче 13-го тура чемпионата Росссии против "Урала" вновь оскорбляли полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, передаёт корреспондент Rusfootball.info с места событий.

Теги: Спартак Глушаков Rвидео
Сегодня, 19:52
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6
(1)
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 20:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цирк сделали из Спартака.Клоун Рианчо и клоуны болельщики.Пока нет тренера,смотреть нечего...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Помню как Глушак издевался над Зенитом,бумеранг ему в жопу.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:10)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так слабоумие спартаковских фанатов приносит искреннюю радость традиционным соперникам команды...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 20:01)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
это Каррера - Дон...Глушаков - га.дон! smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  soloz   Россия (Сегодня, 19:54)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
"Глушаков дон-дон"

Вроде опечатка.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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