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Андрей Панюков дал совет молодым игрокам, как не повторить путь Кокорина и Мамаева

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о ситуации, в которой оказались форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Оба были взяты под стражу на два месяца, до 8 декабря. Их обвиняют в побоях и хулиганстве.

— В сборной освободилось место Кокорина. Каким вы его помните по "Динамо" и "Зениту"?

— Хороший, спокойный парень. Такая вот неприятная ситуация с ним случилась… Надеюсь, что в декабре все разрешится, и все будет нормально.

— Какой совет дадите молодым игрокам, чтобы они не повторили путь Кокорина и Мамаева?

— Не чудить, самое главное. Всегда лишний раз думать о последствиях и понимать, что за свои поступки придется отвечать.

— Отправляли Кокорину письма в СИЗО?

— Нет, конечно. Чего отправлять-то? Сочувствую, конечно, но чтобы письма писать — нет.

Sport24
Теги: Панюков
Сегодня, 17:12
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#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:31)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наших футболистов (большинство) ничто не исправит... жрали водку, жрут и будут жрать... Поэтому и прогресса нет. Иностранцы же не из другого теста слеплены... и по юношам с ними мы - на равных, а дальше... а дальше вы и сами всё знаете...

А дальше мы прекрасно видели на примере загулов Аршавин-Денисов-Анюков-Быстров, загула Бухарова в аэропорту... загула Ионова (пьянющий за рулем), загулов Кокорин-мамаев ит.д.. и т.п.. и тыр-дыр... А чтобы совершенствоваться - надо держать свой организм как это делает Роналду...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 17:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Заклеивать камеры изолентой перед распитием...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 17:30)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не пить портвейн после водки


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 17:17)
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"Отличайте депутатов от простых смердов" сказал Панюков
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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