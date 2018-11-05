Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" вырвали победу в Уфе

В матче 13-го тура чемпионата России "Уфа" дома проиграла "Крыльям Советов".

Чемпионат России

13 тур

"Уфа" – "Крылья Советов" 1:2

Голы: Самарджич, 18, Сысуев, 67, Яковлев, 90+3

"Уфа": Беленов, Табидзе (Алиев, 56), Аликин, Пуцко, Неделчару, Живоглядов, Игбун, Салатич, Ванек (Пауревич, 46), Тилль, Сысуев (Бизяк, 83)

"Крылья Советов": Рыжиков, Зотов, Бурлак, Башкиров, Самарджич, Чичерин, Канунников (Яковлев, 77), Ткачук, Антон, Чочиев (Шейдаев, 70), Корниленко (Соболев, 62)

Предупреждения: Антон, 57, Салатич, 85, Зотов, 89
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 18:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.