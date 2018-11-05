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Миодраг Божович: забили заслуженно, потому что не стояли в концовке, а побежали вперёд

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу своей команды над «Уфой» в матче 13 тура чемпионата России, передаёт Rusfootball.info.

– Всегда люблю хорошо говорить про противника, когда выигрываем. У нас сегодня была удача. Хотя при счёте 1:0 был ещё 1 момент у Самарджича: если бы он снова забил, это наверняка было бы всё. Перестали играть, отдали инициативу, оборонялись. «Уфа» атаковала, у них было 2-3 очень хороших момента.

В концовке мы забили, но где-то заслуженно, потому что не стояли, а побежали вперёд. Видно, что некоторые игроки были уставшими после тяжёлой игры в кубке.

– Футболисты, которые сегодня играли, получат больше шансов в будущем?

– Мы комбинировали состав, в игре с «Краснодаром» тоже поставили 5 свежих игроков. Сегодня Канунников, Антон, Башкиров играли, хотя с «Краснодаром» 3 дня назад пробежали по 15 км, а до этого за 2 дня играли с «Зенитом». Играть будут те, кто заслуживает.

– С чем было связано ваше недовольство арбитром, когда он сделал вам предупреждение?

– Это игровой момент. Когда человек смотрит со стороны игру, у него иногда зашкаливают эмоции, потому что он не может что-то поменять.
Теги: Божович Крылья Советов Уфа
Сегодня, 19:06
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#1  miktar   (Сегодня, 19:18)
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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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