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Геннадий Орлов: фол Паредеса - футбольное бесстыдство

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах петербургского "Зенита".

"Многие мои коллеги говорят о том, что главная проблема "Зенита" связана с отсутствием игры. Но у «Зенита», конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он — ведущий игрок. Все атаки строятся через него. Он также великолепно исполняет все стандарты. Но что же происходит с ним? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?

Дриусси, помните? Получил красную в игре против "Динамо" еще в первом тайме и "Зенит" остался вдесятером. И вчера "Зенит" остался вдесятером. Как в этом разобраться?

Тут два момента. Первый — эгоизм футболиста. В чем он выражается. Он когда идет в борьбу, вырывает мяч, он думает только о себе. Почему так не действует Роналду? Месси? И вообще большие, великие игроки? Если бы они дрались так на футбольном поле, как Паредес, то сидели бы по пол чемпионата на скамейке. И когда команда остается вдесятером, это же очень тяжело играть против большинства.

Но есть другая сторона, о которой как-то умалчивают. Я не настаиваю, но она может быть. Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к «Зениту», к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро я уйду, вот я играю, показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот вчерашняя вторая желтая карточка. Он прыгает двумя ногами в центре поля. Никакой опасности, ничего. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так. Твой противник такой же профессионал, как и ты, а ты можешь его легко покалечить. Это уже даже из вопросов человеколюбия.

Второе — а ты подумал, что у тебя команда? Ну захочет он уйти в команду более высокого класса, кто его будет держать? Но он поступил непрофессионально.

Конечно, мы все хотим, чтобы наша любимая команда была одним целым, была семьей. Но мы вчера видели, что когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на него смотрел Семак. В данной ситуации, лучшее наказание, не порицание, наказание для профессионала — огромный денежный штраф. Ты профессионал, отвечай за свои поступки!

Сравните с Кокориным и Мамаевым. Эти их эгоистические поступки по отношению к своим командам. Они же подвели свои команды. Что нам бы сейчас помешал бы Кокорин? Да нет. Он бы забил мячей 6-7 и «Зенит», может быть, еще бы больше очков имел. Вот он эгоизм игрока. Я представляю, как болит душа у Кокорина, там, в застенках, когда он по телевизору смотрит футбол. Когда он видит стадион, зеленое поле, 45 тысяч зрителей, молодые люди играют от души… А ты не можешь. А ведь мог. Вот это наверное самое тяжелое наказание для него.

Заканчивая эту тему, мне бы хотелось, чтобы ребят выпустили после восьмого числа. Это мое личное желание, как гражданина. Я за то, чтобы их наказали, и чтоб денежный штраф был и условное наказание. Потому что, на мой взгляд, все-таки, большого-то хулиганства там не было. Многие говорят, что это все было по сговору. Да по какому сговору? Мне жалко ребят по-человечески, как отцу. И если они потряют профессию, то это будет невыгодно для нашего футбола. Но судьи так не рассуждают", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Паредес
Сегодня, 00:04
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#5  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 01:25)
  • -1
  •  (1)

Избиение впятером водителя и нанесение ему травм-это небольшое хулиганство?а что тогда большое хулиганство?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 00:37)
  • +1
  •  (5)

Тебе жалко ребят потому что Кокорин играет в Зените .А футбольное бесстыдство это сам Зенит и вся его гнилая газпромовская сущность
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 00:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
вообще-то давление на суд наверно уголовно наказуемо, так что можно и орлова спрятать на 2 месяца
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Геннадий, какой же ты гад! По-твоему, пьяные дебоширы и хулиганы нам ближе, чем те, кто нарушают правила на футбольном поле? Нет, ну такого дебилизма я не ожидал даже от тебя.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 00:09)
  • +1
  •  (3)

Паредес, гад, ногами прыгает, -- нет ему прощения!
Простите лучше, товарищи судьи, Кокорина, он же наш, расейский дебошир! joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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