Геннадий Орлов: фол Паредеса - футбольное бесстыдство

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
Юрий Дюпин: пенальти были 100 процентные
Юрий Дюпин: пенальти были 100 процентные
Вчера, 23:30
Сергей Юран может возглавить "Уфу"
Сергей Юран может возглавить "Уфу"
Вчера, 23:11
В стыковых матчах, полуфинале и финале Кубка России будет использоваться система VAR (1)
В стыковых матчах, полуфинале и финале Кубка России будет использоваться система VAR (1)
Вчера, 23:01
Александр Головин из-за травмы не сыграет с "Брюгге" (8)
Александр Головин из-за травмы не сыграет с "Брюгге" (8)
Вчера, 22:54
"Енисей" причислил арбитра Матюнина к известным клоунам России (1)
"Енисей" причислил арбитра Матюнина к известным клоунам России (1)
Вчера, 22:27
Александр Бубнов: Кононов не подходит "Спартаку" (20)
Александр Бубнов: Кононов не подходит "Спартаку" (20)
Вчера, 22:04
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
Вчера, 21:37
"Анжи" без денег + "Енисей" без Аленичева = футбол уровня ФНЛ (4)
"Анжи" без денег + "Енисей" без Аленичева = футбол уровня ФНЛ (4)
Вчера, 21:31
Квинси Промес поддержал Глушакова (14)
Квинси Промес поддержал Глушакова (14)
Вчера, 21:19
Магомед Адиев: игроки "Енисея" говорили, что с вылетом "Анжи" всё понятно. Я это запомнил
Магомед Адиев: игроки "Енисея" говорили, что с вылетом "Анжи" всё понятно. Я это запомнил
Вчера, 20:52
"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (7)
"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (7)
Вчера, 20:02
Станислав Черчесов: Ари находится в фокусе сборной России (6)
Станислав Черчесов: Ари находится в фокусе сборной России (6)
Вчера, 19:48
Андрей Панюков: Анюков замкнутый, но напихать может прилично (3)
Андрей Панюков: Анюков замкнутый, но напихать может прилично (3)
Вчера, 19:36
Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. "Крыльям" воздалось за нефарт с "Зенитом" и "Краснодаром" (7)
Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. "Крыльям" воздалось за нефарт с "Зенитом" и "Краснодаром" (7)
Вчера, 19:34
Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира (1)
Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира (1)
Вчера, 19:23
Федор Чалов: очень рад вызову в сборную
Федор Чалов: очень рад вызову в сборную
Вчера, 19:06
Миодраг Божович: забили заслуженно, потому что не стояли в концовке, а побежали вперёд (1)
Миодраг Божович: забили заслуженно, потому что не стояли в концовке, а побежали вперёд (1)
Вчера, 19:03
Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница (4)
Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница (4)
Вчера, 18:25
"Крылья Советов" вырвали победу в Уфе
"Крылья Советов" вырвали победу в Уфе
Вчера, 18:22
"Анжи" - "Енисей": стартовые составы
"Анжи" - "Енисей": стартовые составы
Вчера, 18:05
Станислав Черчесов: Набабкин? Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях (2)
Станислав Черчесов: Набабкин? Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях (2)
Вчера, 17:27
Технический директор РФС: вызов Чалова в сборную – это аванс (4)
Технический директор РФС: вызов Чалова в сборную – это аванс (4)
Вчера, 16:44
Курбан Бердыев: игра была до гола (3)
Курбан Бердыев: игра была до гола (3)
Вчера, 16:40
Дядя Фёдор в сборной. Есть и другие сюрпризы (1)
Дядя Фёдор в сборной. Есть и другие сюрпризы (1)
Вчера, 16:14
"Зенит" поздравил Магомеда Оздоева с днём рождения
"Зенит" поздравил Магомеда Оздоева с днём рождения
Вчера, 15:43
Станислав Черчесов: посмотрим, наконец, на Чалова вживую (3)
Станислав Черчесов: посмотрим, наконец, на Чалова вживую (3)
Вчера, 15:38
Валерий Масалитин подробно прокомментировал выбор состава сборной России на ближайшие международные матчи
Валерий Масалитин подробно прокомментировал выбор состава сборной России на ближайшие международные матчи
Вчера, 15:33
Станислав Черчесов: из "Спартака" со мной никто не связывался (13)
Станислав Черчесов: из "Спартака" со мной никто не связывался (13)
Вчера, 15:16
Чешский миллиардер, ранее предлагавший 600 млн евро за "Милан", теперь хочет купить "Рому" (2)
Чешский миллиардер, ранее предлагавший 600 млн евро за "Милан", теперь хочет купить "Рому" (2)
Вчера, 14:56
Хорватские арбитры рассудят "Спартак" и "Рейнджерс"
Хорватские арбитры рассудят "Спартак" и "Рейнджерс"
Геннадий Орлов: фол Паредеса - футбольное бесстыдство
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах петербургского "Зенита".
"Многие мои коллеги говорят о том, что главная проблема "Зенита" связана с отсутствием игры. Но у «Зенита», конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он — ведущий игрок. Все атаки строятся через него. Он также великолепно исполняет все стандарты. Но что же происходит с ним? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?
Дриусси, помните? Получил красную в игре против "Динамо" еще в первом тайме и "Зенит" остался вдесятером. И вчера "Зенит" остался вдесятером. Как в этом разобраться?
Тут два момента. Первый — эгоизм футболиста. В чем он выражается. Он когда идет в борьбу, вырывает мяч, он думает только о себе. Почему так не действует Роналду? Месси? И вообще большие, великие игроки? Если бы они дрались так на футбольном поле, как Паредес, то сидели бы по пол чемпионата на скамейке. И когда команда остается вдесятером, это же очень тяжело играть против большинства.
Но есть другая сторона, о которой как-то умалчивают. Я не настаиваю, но она может быть. Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к «Зениту», к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро я уйду, вот я играю, показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот вчерашняя вторая желтая карточка. Он прыгает двумя ногами в центре поля. Никакой опасности, ничего. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так. Твой противник такой же профессионал, как и ты, а ты можешь его легко покалечить. Это уже даже из вопросов человеколюбия.
Второе — а ты подумал, что у тебя команда? Ну захочет он уйти в команду более высокого класса, кто его будет держать? Но он поступил непрофессионально.
Конечно, мы все хотим, чтобы наша любимая команда была одним целым, была семьей. Но мы вчера видели, что когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на него смотрел Семак. В данной ситуации, лучшее наказание, не порицание, наказание для профессионала — огромный денежный штраф. Ты профессионал, отвечай за свои поступки!
Сравните с Кокориным и Мамаевым. Эти их эгоистические поступки по отношению к своим командам. Они же подвели свои команды. Что нам бы сейчас помешал бы Кокорин? Да нет. Он бы забил мячей 6-7 и «Зенит», может быть, еще бы больше очков имел. Вот он эгоизм игрока. Я представляю, как болит душа у Кокорина, там, в застенках, когда он по телевизору смотрит футбол. Когда он видит стадион, зеленое поле, 45 тысяч зрителей, молодые люди играют от души… А ты не можешь. А ведь мог. Вот это наверное самое тяжелое наказание для него.
Заканчивая эту тему, мне бы хотелось, чтобы ребят выпустили после восьмого числа. Это мое личное желание, как гражданина. Я за то, чтобы их наказали, и чтоб денежный штраф был и условное наказание. Потому что, на мой взгляд, все-таки, большого-то хулиганства там не было. Многие говорят, что это все было по сговору. Да по какому сговору? Мне жалко ребят по-человечески, как отцу. И если они потряют профессию, то это будет невыгодно для нашего футбола. Но судьи так не рассуждают", - цитирует Орлова Sport24.
"Многие мои коллеги говорят о том, что главная проблема "Зенита" связана с отсутствием игры. Но у «Зенита», конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он — ведущий игрок. Все атаки строятся через него. Он также великолепно исполняет все стандарты. Но что же происходит с ним? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?
Дриусси, помните? Получил красную в игре против "Динамо" еще в первом тайме и "Зенит" остался вдесятером. И вчера "Зенит" остался вдесятером. Как в этом разобраться?
Тут два момента. Первый — эгоизм футболиста. В чем он выражается. Он когда идет в борьбу, вырывает мяч, он думает только о себе. Почему так не действует Роналду? Месси? И вообще большие, великие игроки? Если бы они дрались так на футбольном поле, как Паредес, то сидели бы по пол чемпионата на скамейке. И когда команда остается вдесятером, это же очень тяжело играть против большинства.
Но есть другая сторона, о которой как-то умалчивают. Я не настаиваю, но она может быть. Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к «Зениту», к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро я уйду, вот я играю, показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот вчерашняя вторая желтая карточка. Он прыгает двумя ногами в центре поля. Никакой опасности, ничего. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так. Твой противник такой же профессионал, как и ты, а ты можешь его легко покалечить. Это уже даже из вопросов человеколюбия.
Второе — а ты подумал, что у тебя команда? Ну захочет он уйти в команду более высокого класса, кто его будет держать? Но он поступил непрофессионально.
Конечно, мы все хотим, чтобы наша любимая команда была одним целым, была семьей. Но мы вчера видели, что когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на него смотрел Семак. В данной ситуации, лучшее наказание, не порицание, наказание для профессионала — огромный денежный штраф. Ты профессионал, отвечай за свои поступки!
Сравните с Кокориным и Мамаевым. Эти их эгоистические поступки по отношению к своим командам. Они же подвели свои команды. Что нам бы сейчас помешал бы Кокорин? Да нет. Он бы забил мячей 6-7 и «Зенит», может быть, еще бы больше очков имел. Вот он эгоизм игрока. Я представляю, как болит душа у Кокорина, там, в застенках, когда он по телевизору смотрит футбол. Когда он видит стадион, зеленое поле, 45 тысяч зрителей, молодые люди играют от души… А ты не можешь. А ведь мог. Вот это наверное самое тяжелое наказание для него.
Заканчивая эту тему, мне бы хотелось, чтобы ребят выпустили после восьмого числа. Это мое личное желание, как гражданина. Я за то, чтобы их наказали, и чтоб денежный штраф был и условное наказание. Потому что, на мой взгляд, все-таки, большого-то хулиганства там не было. Многие говорят, что это все было по сговору. Да по какому сговору? Мне жалко ребят по-человечески, как отцу. И если они потряют профессию, то это будет невыгодно для нашего футбола. Но судьи так не рассуждают", - цитирует Орлова Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.