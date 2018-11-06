Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось

Пресс-служба тульского "Арсенала" отказалась комментировать новости о том, что главный тренер клуба Олег Кононов может в ближайшее время возглавить "Спартак"."Арсенал" не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера. Олег Георгиевич по-прежнему тренирует команду, подготовка к матчу с "Анжи" идет в плановом режиме. После игры с "Локомотивом" ничего в нашей команде не изменилось", — сказали в пресс-службе туляков.