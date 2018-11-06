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Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось

Пресс-служба тульского "Арсенала" отказалась комментировать новости о том, что главный тренер клуба Олег Кононов может в ближайшее время возглавить "Спартак".

"Арсенал" не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера. Олег Георгиевич по-прежнему тренирует команду, подготовка к матчу с "Анжи" идет в плановом режиме. После игры с "Локомотивом" ничего в нашей команде не изменилось", — сказали в пресс-службе туляков.

Sport24
Теги: Арсенал Тула Спартак Кононов
Сегодня, 11:55
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата iDEAD;
"Спорт-Экспресс" что с вами не так ?

Да все не так и не только со "Спорт-Экспресс"!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:02)
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"Спорт-Экспресс" что с вами не так ? weary grimacing
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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