Шамиль Газизов: уверен, что "Уфа" должна выиграть у "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда нацелена на победу.– Я был уверен, что "Спартак" обыграет "Рейнджерс" на своем поле. Все-таки коллектив из Глазго – это домашняя команда. По крайней мере, у меня сложилось такое личное мнение. Сложилось оно, в том числе, на основе нашего противостояния с "Рейнджерс". Шотландская команда у себя дома против "Уфы" и на нашем поле – это были две большие разницы. И, к сожалению, только наша неудачная реализация голевых моментов помешала нам претендовать на выход в групповой турнир.– Жду красивого матча, в котором будет забито больше трех голов. Уверен, что мы должны выиграть. По крайней мере, мы обязаны выходить на поле и дать бой "Спартаку" независимо от имени соперника. Мы сами находимся в не очень приятном положении. И нам деваться некуда – мы должны играть на победу. Матч с "Крыльями Советов" показал, что мы готовы так играть. Но футбол тем и интересен, что результат может быть разный, иногда даже не совсем точно отображающий содержание игры.