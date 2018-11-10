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Болельщики "Зенита" встретили команду фаерами в Москве

"Зенит" прилетел в Москву на матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

Болельщики сине-бело-голубых встретили клубный автобус фаерами и флагами.

Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 21:10
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#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Снова проплаченные бюджетники Милера! Ведь самая популярная команда это сраптак, мясные не дадут соврать.

p.s. ВРЕРЕД ЗЕЕНИИИТТТ!!!! МЫ ЛУЧШИЕ ВО ВСЕХ ПЛАНАХ!!!! Обуздаем лошадку!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:00)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Победы армейцам Москвы.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 21:35)
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  •  (5)

когда мясо так делает в Питере они никогда не выигрывают...правда они в Питере и так никогда не выигрывают, в последние годы
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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