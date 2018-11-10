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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
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"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (21)
19:16
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
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17:23
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Болельщики "Зенита" встретили команду фаерами в Москве
"Зенит" прилетел в Москву на матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
Болельщики сине-бело-голубых встретили клубный автобус фаерами и флагами.
Болельщики сине-бело-голубых встретили клубный автобус фаерами и флагами.
#ВолнаИдетНаМоскву ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 10, 2018
Мы прибыли! #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/wTmwDlgQiy
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