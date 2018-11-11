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"Локомотив" обыграл "Рубин" в молодёжном первенстве

В матче 14-го тура молодёжного первенства России казанский "Рубин" принимал московский "Локомотив".

Молодежное первенство

14 тур

"Рубин" – "Локомотив" 2:2

Голы: Гилязутдинов, 7, Сулейманов, 9, Сапрунов, 10, Сулейманов, 20, Цаллагов, 53, Кольтяпин, 88

"Рубин": Тушев, Останин, Коркин, Смелов, Степанов, Седов, Николов, Циберкин, Гилязутдинов, Сапрунов, Яковлев

"Локомотив": Ботнарь, Кольтяпин, Уткин (Основ, 90+1), Чёрный, Миронов (Лобанов, 74), Шищенко, Петров (Черняков, 88), Титков, Иосифов (Логинов, 46), Цаллагов, Сулейманов (Куль, 86)

Предупреждения: Логинов, 47, Цаллагов, 75
Теги: Локомотив Рубин
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