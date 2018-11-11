Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Обляков: "Зенит" - лидер чемпионата, выигрывает матчи на классе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Зенит" показывает атакующий футбол, является лидером чемпионата, выигрывает матчи на классе. Порой игра может быть равной, но команда дожимает, реализует свой момент, как было, например, с "Крыльями Советов", - цитирует Облякова пресс-служба клуба.

Теги: Обляков Уфа
Сегодня, 13:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  yuri  спб (Сегодня, 13:53)
  • 0
  •  (0)
online

Усыпляет бдительность, господа. От Зенита в данный момент тяжело ожидать результата. Но посмотим, стратегически ничья устроит .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.