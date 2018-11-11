Иван Обляков: "Зенит" - лидер чемпионата, выигрывает матчи на классе

#Matchday! Сегодня состоится важнейший домашний матч с @zenit_spb! Ждём вас на стадионе!



?? #ЦСКАзенит

? #РПЛ

? 19:00 мск

? #ВЭБарена

? Матч Премьер

? https://t.co/uAky6noo1Z pic.twitter.com/Db7iXDBPsb