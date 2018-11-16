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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Матч Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 5 декабря в Москве
Пресс-служба "Спартака" объявила, что четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 5 декабря на "Открытие-Арене".
О времени начала матча и деталях билетной программы будет известно позднее.
О времени начала матча и деталях билетной программы будет известно позднее.
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