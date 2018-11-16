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Матч Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 5 декабря в Москве

Пресс-служба "Спартака" объявила, что четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 5 декабря на "Открытие-Арене".

О времени начала матча и деталях билетной программы будет известно позднее.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 12:25
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