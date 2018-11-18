Олег Кононов посетил второй подряд домашний матч "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов присутствовал на матче между "Спартаком-2" и "Шинником" (1:4).Для Кононова этот визит стал вторым на игры второй команды "Спартака". В среду он посетил матч против "Сибири" (3:0), в котором красно-белые прервали серию из семи встреч без побед - три ничьих, четыре поражения.