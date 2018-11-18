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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов посетил второй подряд домашний матч "Спартака-2"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов присутствовал на матче между "Спартаком-2" и "Шинником" (1:4).
Для Кононова этот визит стал вторым на игры второй команды "Спартака". В среду он посетил матч против "Сибири" (3:0), в котором красно-белые прервали серию из семи встреч без побед - три ничьих, четыре поражения.
"Спорт-Экспресс"
Для Кононова этот визит стал вторым на игры второй команды "Спартака". В среду он посетил матч против "Сибири" (3:0), в котором красно-белые прервали серию из семи встреч без побед - три ничьих, четыре поражения.
"Спорт-Экспресс"
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