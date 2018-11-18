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Олег Кононов посетил второй подряд домашний матч "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов присутствовал на матче между "Спартаком-2" и "Шинником" (1:4).

Для Кононова этот визит стал вторым на игры второй команды "Спартака". В среду он посетил матч против "Сибири" (3:0), в котором красно-белые прервали серию из семи встреч без побед - три ничьих, четыре поражения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак-2
Сегодня, 17:19
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Это здорово, где это видано, второй матч подряд, кто бы подумал...., сразу видно, настоящий профессионал, хочет подольше продержаться. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:27)
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  •  (4)

Вот, Олег Неиваныч, смотри, как не надо. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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