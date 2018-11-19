Новости партнеров

"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото)

Нападающий сборной России Артем Дзюба готовится выйти на поле в предстоящем матче Лиги наций против Швеции.

Медицинский штаб сборной проводит интенсивный курс восстановления футболиста.



В текущем сезоне Дзюба сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.
Теги: Сборная Швеции Сборная России Дзюба
Сегодня, 11:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.