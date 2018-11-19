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Главный тренер сборной Швеции: матч против России будет настоящим финалом

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией, а также рассказал о состоянии здоровья защитника Виктора Линделефе. Сегодня футболист вернулся в общую группу.

"Я очень доволен матчем с Турцией, это реванш за поражение в Стокгольме. Но даже если бы мы выиграли с разницей в три мяча, завтра нам нужно было бы побеждать. Это будет настоящий финал.

После ЧМ-2018 мы провели два товарищеских матча, и я принял решение ротировать состав. Нам не удалось победить, но мы получили хорошее представление об игроках, которые, может быть, не входят в основу. Это помогло нам в субботу.

Линделеф, испытывавший проблемы со здоровьем, провел сегодня тренировку. Вечером или завтра утром мы посмотрим, готов он играть или нет. Если бы я чувствовал, что он точно не сыграет, я бы кого-то вызвал дополнительно. Но у нас достаточно внутренних ресурсов.
Завтра мы играем с командой, где много физически крепких игроков, которые, как и мы, вышли в четвертьфинал ЧМ. Так что нас ждет равная борьба, во всяком случае в начале.

Почему не удется привлечь болельщиков на трибуны? Я не эксперт, но, думаю, что во вторник вечером на стадион сложнее прийти, чем в субботу. Шведские болельщики — это в основном семьи.

Мы потихоньку пробуем разные системы, но у нас есть базовая, которой мы придерживаемся.
Классон говорил, что хочет, чтобы команда больше держала мяч внизу? В субботу мы частично это продемонстрировали. Но владение ради владения нас мало интересует. Наша задача — быстрее доставлять мяч вперед", - цитирует Андерссона Sport24.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
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