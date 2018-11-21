Тихая тоска. Оценки сборной России за решающий матч осени

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:29
Агент: Влашич стоит 15-20 миллионов евро
Агент: Влашич стоит 15-20 миллионов евро
Вчера, 23:10
"Динамо" подписало новый контракт с Липовым
"Динамо" подписало новый контракт с Липовым
Вчера, 22:33
Турция и Украина сыграли вничью
Турция и Украина сыграли вничью
Вчера, 22:27
Игорь Коновалов может заменить Паредеса в "Зените" (5)
Игорь Коновалов может заменить Паредеса в "Зените" (5)
Вчера, 21:42
Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией
Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией
Вчера, 21:40
Дзюба и Набабкин - в старте сборной России на матч со Швецией (24)
Дзюба и Набабкин - в старте сборной России на матч со Швецией (24)
Вчера, 21:39
Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"
Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"
Вчера, 20:02
Евгений Бушманов - о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Спартак-2" тут точно не при чем (3)
Евгений Бушманов - о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Спартак-2" тут точно не при чем (3)
Вчера, 19:55
"Челси" собирается продлить контракт с Канте
"Челси" собирается продлить контракт с Канте
Вчера, 19:40
Головин рассказал, что его поразило в Монако (5)
Головин рассказал, что его поразило в Монако (5)
Вчера, 19:16
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
Вчера, 18:49
Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе (12)
Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе (12)
Вчера, 18:35
Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: это подлость (6)
Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: это подлость (6)
Вчера, 18:17
Александр Мостовой: разгром от немцев должен вдвойне мотивировать сборную России в матче со Швецией (1)
Александр Мостовой: разгром от немцев должен вдвойне мотивировать сборную России в матче со Швецией (1)
Вчера, 17:38
Иван Перишич может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Иван Перишич может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 17:23
"Реал" хочет продлить контракт с Навасом
"Реал" хочет продлить контракт с Навасом
Вчера, 17:13
Александр Головин рассказал, что его поразило в Монако (6)
Александр Головин рассказал, что его поразило в Монако (6)
Вчера, 16:49
"Уфа" может построить 15-тысячный крытый стадион (2)
"Уфа" может построить 15-тысячный крытый стадион (2)
Вчера, 16:24
Антон Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет (5)
Антон Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет (5)
Вчера, 15:04
Валерий Непомнящий: когда думаешь о ничьей, обычно проигрываешь - сегодня нужно играть на победу (3)
Валерий Непомнящий: когда думаешь о ничьей, обычно проигрываешь - сегодня нужно играть на победу (3)
Вчера, 14:55
Спартак Гогниев - о странных матчах на Кипре: такие вещи происходят повсюду, даже в РПЛ (3)
Спартак Гогниев - о странных матчах на Кипре: такие вещи происходят повсюду, даже в РПЛ (3)
Тихая тоска. Оценки сборной России за решающий матч осени
Наша национальная команда бесславно уступила сборной Швеции и осталась без повышения в Лиге Наций. О том, как сыграли россияне и почему этот результат - абсолютно заслуженный.
Андрей Лунев - 3
Предъявить Андрею нечего - несколько раз выручал, без нервов забирал все рабочие удары, а в пропущенных голах не виноват. Но - вечная дилемма - можно ли ставить выше "удовлетворительно" вратарю, который пропустил больше одного за игру? Наверное, всё-таки нет.
Владислав Игнатьев - 2.5
Старался быть активным впереди, отдал даже одну обостряющую передачу - когда вывел Ионова к лицевой (после этого, кстати, последовал отличный навес на Дзюбу). Несколько раз ошибался позиционно или уступал в борьбе, но по большому счёту провёл скучный и серый матч, в котором ничего особо полезного своей команде не дал. В этом плане - от многих партнёров никоим образом не отличился.
Роман Нойштедтер - 2.5
В результативных ошибках замечен не был, неплохо играл позиционно, когда Швеция наступала без скоростей: в том случае, если наступления соперников разворачивались быстро, как и партнеры по обороне, немного терялся. Но хвалить - опять же - не за что, учитывая, что это центральный защитник, при котором команда пропустила два мяча.
Георгий Джикия - 2
Не сумел прервать полёт мяча после результативной подачи скандинавов с углового. Постоянно пытался найти длинными забросами Дзюбу, но находил только защитников неприятеля. Как итог - проваленная игра представителя "Спартака".
Кирилл Набабкин - 2
Как и Игнатьев ничего не изобрёл впереди, но, в отличие от своего партнёра, и не особо пытался это сделать. Хотелось бы оправдать Кирилла тем, что левый фланг позиция не его, но за последнюю пару сезонов в ЦСКА Набабкин играл именно чаще слева. Когда шведы забивали второй, добивание Берга пришлось из зоны Кирилла, хотя там и сложно было предугадать отскок.
Далер Кузяев - 2, Юрий Газинский - 2
Опорная зона провела ужасный матч. Минимум выигранных подборов, постоянное свободное пространство, уйма ударов с линии штрафной и - как итог - два пропущенных мяча, которые были забиты вторым темпом атаки. Во втором тайме Черчесов даже послал Кузяеву и Газинскому ещё одного партнёра вместо того, чтобы усиливать атаку, но и это не помогло.
В плане созидания - немногим лучше. Мяч не держался от слова совсем, про какое-либо начало атак вообще приходится молчать: во всех компонентах опорные полузащитники напоминали сборную России образца какого-нибудь Евро 2016.
Александр Ерохин - 1.5
Худший игрок матча. Не мог вернуть передачу партнёру, который находился от него в нескольких метрах. У полузащитника "Зенита" была пара возможностей сыграть головой в чужой штрафной (по нынешним временам это моменты, о которых надо вспоминать), но ничего хорошего из этого не вышло. На самом деле, сложно объяснить этот катастрофический уровень игры. Даже до чемпионата мира, когда Александра очень много критиковали, такого он не показывал.
Алексей Ионов - 2.5
Имел возможность забить после выхода чуть ли не один на один, но попал в голкипера. Вряд ли стоит сильно пенять Алексею - угол был довольно острый и с ударом должно было повезти (учитывая скорость, на которой он врывался в штрафную). Отдал хорошую передачу на Дзюбу, но только этим, по большому счету, и ограничился. Плохо искал пространство для рывков, да и партнёры не сильно баловали.
Артём Дзюба - 2.5
Рвался вперёд и старался сделать хоть что-нибудь, но этого было недостаточно. Не сумел реализовать момент после передачи Ионова - по такой игре это была супер-возможность. За что точно можно похвалить Артёма - за старание и бойцовский дух, но это мы давно про него знаем.
Дмитрий Полоз - 2
Провёл на поле тайм - и особо ни в чем не был заметен. Так что неудивительно, что Черчесов решился снять именно его.
Руслан Камболов - 2.5
Вроде бы сначала неплохо вступал в отбор, но в итоге даже с ним опорная зона допустила ошибку и пропустила второй, не сумев накрыть вторую волну атаки Швеции.
Ари - без оценки
За десять минут сделал больше, чем добрая половина команды. Играл технично и в касание, что для наших, с рождения русских футболистов явно не по плечу. Видимо, магия чемпионата мира уже прошла.
Заболотный - без оценки
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Андрей Лунев - 3
Предъявить Андрею нечего - несколько раз выручал, без нервов забирал все рабочие удары, а в пропущенных голах не виноват. Но - вечная дилемма - можно ли ставить выше "удовлетворительно" вратарю, который пропустил больше одного за игру? Наверное, всё-таки нет.
Владислав Игнатьев - 2.5
Старался быть активным впереди, отдал даже одну обостряющую передачу - когда вывел Ионова к лицевой (после этого, кстати, последовал отличный навес на Дзюбу). Несколько раз ошибался позиционно или уступал в борьбе, но по большому счёту провёл скучный и серый матч, в котором ничего особо полезного своей команде не дал. В этом плане - от многих партнёров никоим образом не отличился.
Роман Нойштедтер - 2.5
В результативных ошибках замечен не был, неплохо играл позиционно, когда Швеция наступала без скоростей: в том случае, если наступления соперников разворачивались быстро, как и партнеры по обороне, немного терялся. Но хвалить - опять же - не за что, учитывая, что это центральный защитник, при котором команда пропустила два мяча.
Георгий Джикия - 2
Не сумел прервать полёт мяча после результативной подачи скандинавов с углового. Постоянно пытался найти длинными забросами Дзюбу, но находил только защитников неприятеля. Как итог - проваленная игра представителя "Спартака".
Кирилл Набабкин - 2
Как и Игнатьев ничего не изобрёл впереди, но, в отличие от своего партнёра, и не особо пытался это сделать. Хотелось бы оправдать Кирилла тем, что левый фланг позиция не его, но за последнюю пару сезонов в ЦСКА Набабкин играл именно чаще слева. Когда шведы забивали второй, добивание Берга пришлось из зоны Кирилла, хотя там и сложно было предугадать отскок.
Далер Кузяев - 2, Юрий Газинский - 2
Опорная зона провела ужасный матч. Минимум выигранных подборов, постоянное свободное пространство, уйма ударов с линии штрафной и - как итог - два пропущенных мяча, которые были забиты вторым темпом атаки. Во втором тайме Черчесов даже послал Кузяеву и Газинскому ещё одного партнёра вместо того, чтобы усиливать атаку, но и это не помогло.
В плане созидания - немногим лучше. Мяч не держался от слова совсем, про какое-либо начало атак вообще приходится молчать: во всех компонентах опорные полузащитники напоминали сборную России образца какого-нибудь Евро 2016.
Александр Ерохин - 1.5
Худший игрок матча. Не мог вернуть передачу партнёру, который находился от него в нескольких метрах. У полузащитника "Зенита" была пара возможностей сыграть головой в чужой штрафной (по нынешним временам это моменты, о которых надо вспоминать), но ничего хорошего из этого не вышло. На самом деле, сложно объяснить этот катастрофический уровень игры. Даже до чемпионата мира, когда Александра очень много критиковали, такого он не показывал.
Алексей Ионов - 2.5
Имел возможность забить после выхода чуть ли не один на один, но попал в голкипера. Вряд ли стоит сильно пенять Алексею - угол был довольно острый и с ударом должно было повезти (учитывая скорость, на которой он врывался в штрафную). Отдал хорошую передачу на Дзюбу, но только этим, по большому счету, и ограничился. Плохо искал пространство для рывков, да и партнёры не сильно баловали.
Артём Дзюба - 2.5
Рвался вперёд и старался сделать хоть что-нибудь, но этого было недостаточно. Не сумел реализовать момент после передачи Ионова - по такой игре это была супер-возможность. За что точно можно похвалить Артёма - за старание и бойцовский дух, но это мы давно про него знаем.
Дмитрий Полоз - 2
Провёл на поле тайм - и особо ни в чем не был заметен. Так что неудивительно, что Черчесов решился снять именно его.
Руслан Камболов - 2.5
Вроде бы сначала неплохо вступал в отбор, но в итоге даже с ним опорная зона допустила ошибку и пропустила второй, не сумев накрыть вторую волну атаки Швеции.
Ари - без оценки
За десять минут сделал больше, чем добрая половина команды. Играл технично и в касание, что для наших, с рождения русских футболистов явно не по плечу. Видимо, магия чемпионата мира уже прошла.
Заболотный - без оценки
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.