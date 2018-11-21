Леонид Федун на встрече с болельщиками не исключил возможные изменения в руководстве "Спартака"

Стали известны подробности вчерашней встречи президента "Спартака" Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова и нового главного тренера Олега Кононова с болельщиками клуба.В мероприятии приняли участи главы объединений болельщиков красно-белых. Встреча продолжалась около часа. Болельщики высказали руководству свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.Федун и Измайлов подчеркнули, что в скором времени в руководстве "Спартака" не исключены изменения.