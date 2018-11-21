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Леонид Федун на встрече с болельщиками не исключил возможные изменения в руководстве "Спартака"

Стали известны подробности вчерашней встречи президента "Спартака" Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова и нового главного тренера Олега Кононова с болельщиками клуба.

В мероприятии приняли участи главы объединений болельщиков красно-белых. Встреча продолжалась около часа. Болельщики высказали руководству свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.

Федун и Измайлов подчеркнули, что в скором времени в руководстве "Спартака" не исключены изменения.

"СЭ"
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 10:53
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#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Измайлов ,часом ,не внебрачный сын Леонида ? Если нет - то тогда Федун изощрённый мазохист - ему нравится ,что кто-то его имеет финансово.


а почему бы не допустить, что Федун строит свой спартаковский бизнес как в том анекдоте
?

- Я слыхал от тебя сбежал твой бухгалтер со всей твоей кассой?
- Ну да.
-И как? Ищут ?
-Нет, а зачем ? Он сбежал не только с моей кассой, но и с моей же дочерью, а ты не знаешь мою дочь - он отдаст все деньги ей, а она вернёт их своему любимому папочке.

я не думаю, что Измайлов сбежит с дочерью Федуна, а вот то, что скорее всего в Федунском хозяйстве раскручена мощная система откатов с возвратом части денег отбратно в кассы- вполне возможно.
возможно, поэтому Федун так спокоен.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  Шмайхель   (Сегодня, 11:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Измайлов ,часом ,не внебрачный сын Леонида ? Если нет - то тогда Федун изощрённый мазохист - ему нравится ,что кто-то его имеет финансово.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федун и Измайлов подчеркнули, что в скором времени в руководстве "Спартака" не исключены изменения.


- Жойскай рукой наведём порядок в имуществе !,- кричали коты в кастрюле со сметаной.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:13)
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Болеет за:
«Спартак»
leonid perdun


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 11:12)
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Болеет за:
«Спартак»
да уж.судя по всему измайлов остается......


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:58)
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online

Федун и Измайлов подчеркнули, что в скором времени в руководстве "Спартака" не исключены изменения.

Как и предполагалось, Родионов "пал жертвой в борьбе роковой". А надобно б было Измайлова отправить за Каррерой. Но человек сидит уверенно, а значит карусели - быть!!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Федун и Измайлов подчеркнули, что в скором времени в руководстве "Спартака" не исключены изменения.


Что, Измайлов сам себя уберёт? Естественно нет. А остальные изменения - это профанация.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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