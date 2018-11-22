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Кирилл Котов: у Пугина были проблемы с коленом, а ему говорили, что само пройдёт

Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о сложностях с восстановлением футболистов от травм из-за финансовых проблем клуба.

"Футболисты получали повреждения, а у нас не было денег на медикаменты. Не было даже тейпов, хотя 90% футболистов обматывали ими голеностоп. У Пугина были проблемы с коленом, и доктор обратился за советом к коллегам из Германии. Ему сказали, что есть вариант, при котором за месяц Пугин восстановится сам, с помощью упражнений.

До капусты и подорожника не дошло, хотя было близко. Я встретил его через месяц, а он говорит: "Ничего не проходит, колено болит". В итоге я сам отправил его к своему знакомому в Москву и оплатил операцию. Заплатил 90 тыс. рублей. Надеюсь, после зимы заиграет. Но в тот момент задумался: и что дальше? Я же не меценат, у меня тоже семья есть", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
Теги: Котов Пугин
Сегодня, 16:22
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Если правда-достойный поступок.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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