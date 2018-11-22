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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Кирилл Котов: у Пугина были проблемы с коленом, а ему говорили, что само пройдёт
Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о сложностях с восстановлением футболистов от травм из-за финансовых проблем клуба.
"Футболисты получали повреждения, а у нас не было денег на медикаменты. Не было даже тейпов, хотя 90% футболистов обматывали ими голеностоп. У Пугина были проблемы с коленом, и доктор обратился за советом к коллегам из Германии. Ему сказали, что есть вариант, при котором за месяц Пугин восстановится сам, с помощью упражнений.
До капусты и подорожника не дошло, хотя было близко. Я встретил его через месяц, а он говорит: "Ничего не проходит, колено болит". В итоге я сам отправил его к своему знакомому в Москву и оплатил операцию. Заплатил 90 тыс. рублей. Надеюсь, после зимы заиграет. Но в тот момент задумался: и что дальше? Я же не меценат, у меня тоже семья есть", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
"Футболисты получали повреждения, а у нас не было денег на медикаменты. Не было даже тейпов, хотя 90% футболистов обматывали ими голеностоп. У Пугина были проблемы с коленом, и доктор обратился за советом к коллегам из Германии. Ему сказали, что есть вариант, при котором за месяц Пугин восстановится сам, с помощью упражнений.
До капусты и подорожника не дошло, хотя было близко. Я встретил его через месяц, а он говорит: "Ничего не проходит, колено болит". В итоге я сам отправил его к своему знакомому в Москву и оплатил операцию. Заплатил 90 тыс. рублей. Надеюсь, после зимы заиграет. Но в тот момент задумался: и что дальше? Я же не меценат, у меня тоже семья есть", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
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