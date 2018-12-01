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"Оренбург" - "Крылья Советов": решение о проведении матча будет принято за час до игры

Пресс-служба самарских "Крыльев" сообщила, что решение, состоится ли предстоящий матч с "Оренбургом", будет принято за час до стартового свистка.

"Делегат матча Руслан Киселёв сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет проведён замер температуры. После этого будет принято решение о проведении матча. В данный момент в Оренбурге минус 19 градусов. О том, состоится ли матч, узнаем за час до игры", - говорится в официальном твиттере самарского клуба.
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 11:27
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(1)
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:37)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
То-есть на болельщиков насрать.
- Чем-то недовольны? Деньги в кассе и ПHX.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Составляя календарь не хватило часа,вот он и пригодился.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:30)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
за час до игры в кабинетах кремля и на коленке, скорее на х


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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