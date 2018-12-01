Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Михаил Гащенков: не представляю, как надо любить футбол, чтобы в такую погоду прийти болеть

Хавбек "Ахмата" Михаил Гащенков в перерыве матча против "Енисея" заявил, что погодные условия мешают футболистам на поле.

"Не представляю, как надо любить футбол, чтобы в такую погоду прийти болеть. Все ли удается делать на поле? А как удается? Ветер мяч сносит. Но играем в равных условиях", — сказал Гащенков в эфире "Матч Премьер".
Теги: Гащенков Ахмат Енисей
Сегодня, 15:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.