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Ари снова "зажигает" после матча "Краснодара" (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари снова был в хорошем настроении после очередной победы над соперником. На этот раз, Ари взял интервью у молодого игрока "Краснодара" Артема Голубева.

Теги: Ари Краснодар Rвидео
Сегодня, 17:54
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#2  украб   (Сегодня, 18:00)
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online

смолов:при мне такой атмосферы не было
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
#1  Ditrih   (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
молодец,русский учит
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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