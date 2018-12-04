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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении лидера РПЛ "Зенита" от "Арсенала" (2:4).
"Поражение 4:2 от тульского "Арсенала"? К этому все шло. Видно, что игроки не выдерживают темп. Играют с надрывом, есть микротравмы. Почему так происходит? Это вопросы скорее к тренерскому штабу, и особенно к тренерам по физподготовке. Надо сказать, что сейчас наши команды подвержены травмам. "Зенит", казалось бы, с такой схемой стал находкой по краям с Маком и Кузяевым. Два матча по такой схеме давали результат. Но требовалось, чтобы очень слаженно сыграли центральные защитники. Оборона "Зенита" два матча выдержала, но на третий не хватило сил. Поразил меня опытный Иванович, когда забивали первый гол. Он отстал и даже не побежал. По вчерашней схеме он должен играть ближе всех к своему вратарю, а он оказался отыгранным и даже не побежал за своим соперником.
Черевченко сказал очень правильную фразу, что они рассчитывали, что их нападающие быстрее защитников "Зенита" окажутся, так и оказалось. Только Анюков выделялся резкостью из защитников. Иванович играет за счет опыта, на длинной дистанции он никогда не выделялся скоростью. Он должен играть с двумя быстрыми защитниками, но Мевля проигрывал в скорости, а Анюков один не успевал. Его не сумели подстраховать. Мак и Кузяев провели хороший матч, как и Эрнани. Паредес? Он не игрок обороны, он только обозначает отбор, поэтому его тоже обыгрывали. Маммана и Нету? Они только оправились от травмы и не готовы еще физически, но были в заявке. Почему еще не готовы? Это вопрос к тренерскому штабу и ко всем врачам. Они должны быть готовы, для этого все и работают.
Этот вопрос очень остро стоит. Нужно было сочетание игроков еще летом выбирать, но "Зенит" подбором игроков летом не занимался. «Краснодар» с точки зрения работы тренеров делает большую работу. Они развивают потенциал игроков. Игнатьев и Сулейманов прибавляют от матча к матчу и вливаются в состав. Это гармоничная система, так и должны работать клубы. Поэтому и «Краснодар» рядом в турнирной таблице с "Зенитом". У них появляются молодые игроки. Работать с молодыми футболистами — это важная работа тренера.
Задача и смысл настоящего тренера — это чтобы по ходу сезона футболисты развивались и росли. Это не просто купить кого-то на правый или на левый фланг, а развивать своих молодых футболистов. Но для этого тренеру необходимо время, конечно, за три месяца особо ничего не сделать. Ты за это время можешь использовать тех, кто у тебя есть в команде, и поддерживать их функциональное состояние. Мевля? Кто ожидал, что он так сыграет? Он же в жизни ходит в очках. Мне кажется, он не увидел игрока "Арсенала". У него со зрением немало проблем, поэтому он не увидел Кангву, который набирал скорость. По-другому это не объяснить. Его подвел глазомер.
Конечно, "Зенит" мог сыграть получше, при счете 2:2 было видно, что питерцы стали поддавливать "Арсенал". В атаке "Зенит" был лучше, но подвела оборона", - цитирует Sport24 Орлова.
"Поражение 4:2 от тульского "Арсенала"? К этому все шло. Видно, что игроки не выдерживают темп. Играют с надрывом, есть микротравмы. Почему так происходит? Это вопросы скорее к тренерскому штабу, и особенно к тренерам по физподготовке. Надо сказать, что сейчас наши команды подвержены травмам. "Зенит", казалось бы, с такой схемой стал находкой по краям с Маком и Кузяевым. Два матча по такой схеме давали результат. Но требовалось, чтобы очень слаженно сыграли центральные защитники. Оборона "Зенита" два матча выдержала, но на третий не хватило сил. Поразил меня опытный Иванович, когда забивали первый гол. Он отстал и даже не побежал. По вчерашней схеме он должен играть ближе всех к своему вратарю, а он оказался отыгранным и даже не побежал за своим соперником.
Черевченко сказал очень правильную фразу, что они рассчитывали, что их нападающие быстрее защитников "Зенита" окажутся, так и оказалось. Только Анюков выделялся резкостью из защитников. Иванович играет за счет опыта, на длинной дистанции он никогда не выделялся скоростью. Он должен играть с двумя быстрыми защитниками, но Мевля проигрывал в скорости, а Анюков один не успевал. Его не сумели подстраховать. Мак и Кузяев провели хороший матч, как и Эрнани. Паредес? Он не игрок обороны, он только обозначает отбор, поэтому его тоже обыгрывали. Маммана и Нету? Они только оправились от травмы и не готовы еще физически, но были в заявке. Почему еще не готовы? Это вопрос к тренерскому штабу и ко всем врачам. Они должны быть готовы, для этого все и работают.
Этот вопрос очень остро стоит. Нужно было сочетание игроков еще летом выбирать, но "Зенит" подбором игроков летом не занимался. «Краснодар» с точки зрения работы тренеров делает большую работу. Они развивают потенциал игроков. Игнатьев и Сулейманов прибавляют от матча к матчу и вливаются в состав. Это гармоничная система, так и должны работать клубы. Поэтому и «Краснодар» рядом в турнирной таблице с "Зенитом". У них появляются молодые игроки. Работать с молодыми футболистами — это важная работа тренера.
Задача и смысл настоящего тренера — это чтобы по ходу сезона футболисты развивались и росли. Это не просто купить кого-то на правый или на левый фланг, а развивать своих молодых футболистов. Но для этого тренеру необходимо время, конечно, за три месяца особо ничего не сделать. Ты за это время можешь использовать тех, кто у тебя есть в команде, и поддерживать их функциональное состояние. Мевля? Кто ожидал, что он так сыграет? Он же в жизни ходит в очках. Мне кажется, он не увидел игрока "Арсенала". У него со зрением немало проблем, поэтому он не увидел Кангву, который набирал скорость. По-другому это не объяснить. Его подвел глазомер.
Конечно, "Зенит" мог сыграть получше, при счете 2:2 было видно, что питерцы стали поддавливать "Арсенал". В атаке "Зенит" был лучше, но подвела оборона", - цитирует Sport24 Орлова.
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