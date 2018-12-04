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Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении лидера РПЛ "Зенита" от "Арсенала" (2:4).

"Поражение 4:2 от тульского "Арсенала"? К этому все шло. Видно, что игроки не выдерживают темп. Играют с надрывом, есть микротравмы. Почему так происходит? Это вопросы скорее к тренерскому штабу, и особенно к тренерам по физподготовке. Надо сказать, что сейчас наши команды подвержены травмам. "Зенит", казалось бы, с такой схемой стал находкой по краям с Маком и Кузяевым. Два матча по такой схеме давали результат. Но требовалось, чтобы очень слаженно сыграли центральные защитники. Оборона "Зенита" два матча выдержала, но на третий не хватило сил. Поразил меня опытный Иванович, когда забивали первый гол. Он отстал и даже не побежал. По вчерашней схеме он должен играть ближе всех к своему вратарю, а он оказался отыгранным и даже не побежал за своим соперником.

Черевченко сказал очень правильную фразу, что они рассчитывали, что их нападающие быстрее защитников "Зенита" окажутся, так и оказалось. Только Анюков выделялся резкостью из защитников. Иванович играет за счет опыта, на длинной дистанции он никогда не выделялся скоростью. Он должен играть с двумя быстрыми защитниками, но Мевля проигрывал в скорости, а Анюков один не успевал. Его не сумели подстраховать. Мак и Кузяев провели хороший матч, как и Эрнани. Паредес? Он не игрок обороны, он только обозначает отбор, поэтому его тоже обыгрывали. Маммана и Нету? Они только оправились от травмы и не готовы еще физически, но были в заявке. Почему еще не готовы? Это вопрос к тренерскому штабу и ко всем врачам. Они должны быть готовы, для этого все и работают.

Этот вопрос очень остро стоит. Нужно было сочетание игроков еще летом выбирать, но "Зенит" подбором игроков летом не занимался. «Краснодар» с точки зрения работы тренеров делает большую работу. Они развивают потенциал игроков. Игнатьев и Сулейманов прибавляют от матча к матчу и вливаются в состав. Это гармоничная система, так и должны работать клубы. Поэтому и «Краснодар» рядом в турнирной таблице с "Зенитом". У них появляются молодые игроки. Работать с молодыми футболистами — это важная работа тренера.

Задача и смысл настоящего тренера — это чтобы по ходу сезона футболисты развивались и росли. Это не просто купить кого-то на правый или на левый фланг, а развивать своих молодых футболистов. Но для этого тренеру необходимо время, конечно, за три месяца особо ничего не сделать. Ты за это время можешь использовать тех, кто у тебя есть в команде, и поддерживать их функциональное состояние. Мевля? Кто ожидал, что он так сыграет? Он же в жизни ходит в очках. Мне кажется, он не увидел игрока "Арсенала". У него со зрением немало проблем, поэтому он не увидел Кангву, который набирал скорость. По-другому это не объяснить. Его подвел глазомер.

Конечно, "Зенит" мог сыграть получше, при счете 2:2 было видно, что питерцы стали поддавливать "Арсенал". В атаке "Зенит" был лучше, но подвела оборона", - цитирует Sport24 Орлова.
Теги: Орлов Мевля Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 17:38
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(2)
#26  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 20:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Гена! Ка же так, рублики маленькие видит, а негра не видит? Писали, что когда Мевля уходил из ф\к Горица, болельщики плакали. Думаю это были слезы радости.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#25  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а как же в богатейшем газпроме играет полуслепой футболист?
на весь газпром не нашлось фельдшера, который смог бы выправить Мевле линзы?

а кто его такого в состав ставит?
а что, тренерский штаб Зенита не в курсе *сумеречной слепоты* одного из своих футболистов?


а может, всё гораздо проще- и это старенький Орлов просто уже окончательно спи3делся от маразма, корчась в сочинении е6анистических оправданий, как опарыш на сковородке ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#24  К.А.  Столица (Сегодня, 19:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vadimus_I
Дядя Гена, как же так? Здоровенного нигру не заметил?

все просто:в их цветах нет черного.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#23  Primus  Москва (Сегодня, 19:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Походу у Богданыча тоже зрение не ахти, иначе бы он увидел, что человек, которого он выпускает в основу, мягко говоря, подслеповат grin


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#22  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:43)
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online

Мевля не в тот Газмяс попал.Нужно его перевести в Омск, там Эдуардо без ноги играет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#21  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 19:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Дядя Гена, как же так? Здоровенного нигру не заметил? Не верю. Дворовая ошибка, уровень этого игрока, к сожалению.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#20  wasp35   (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Интер»
Хорошо что в очках а не на костылях )) а так то лохануться может любой игрок даже самый великий.


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#19  Hank Moody  Россия (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Челси»
Неужели Мевля такой слепой,что не увидел из за этого человека?


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— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#18  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мевля не увидел игрока Арсенала,потому что у него плохо со зрением???Тогда вопрос,а мяч,который в десятки раз меньше игрока он вообще видит?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#17  dreamcatcher   (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (3)

Ему нужна собака поводырь. Иначе, как он будет переходить дорогу?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#16  Apant1   (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (2)

У него проблемы со зрением, он ходит в очках и с белой тростью
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#15  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:31)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: RenarTickle
Странный матч вообще какой-то получился: мало того, что выиграл Арсенал, так ещё и тотал больше пятёрки прошёл. Ну а про третий и четвёртый мячи туляков - и вовсе можно умолчать. Как по мне, что-то здесь не очень чисто...

Свиньи ищут заговор !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#14  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:19)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Странный матч вообще какой-то получился: мало того, что выиграл Арсенал, так ещё и тотал больше пятёрки прошёл. Ну а про третий и четвёртый мячи туляков - и вовсе можно умолчать. Как по мне, что-то здесь не очень чисто...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:08)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это что-же за человек невидимка играет в Арсенале?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
5 защитников-хорошая схема.Но видимо ,Богданычу мало


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#11  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:04)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Женёка
Коллер вон в линзах играл!!! Помню когда за Крылья играл он ещё бегал менял во время матча когда одна вылетела!


Коллеру по любому линзы нужны были . Иначе этакая машина и своих бы потоптала . smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#10  zenitchik123   (Сегодня, 18:03)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
это какие же надо иметь проблемы со зрением, что бы Кангву не заметить
laughing
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:02)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Misha Hetfild
Давидс . Очки на резинке из трусов на затылке завязывал . Отличный игрок был . Резкий , скоростной .

Да, он. Спасибо!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 18:00)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Они же мед.комиссию регулярно проходят. Дали бы предписание - играть в очках. Помню в сборной Голландии был футболист, игравший в очках. hushed

Коллер вон в линзах играл!!! Помню когда за Крылья играл он ещё бегал менял во время матча когда одна вылетела!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#7  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это, как в движение вверх, может у него линзы выпали )
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#6  alx64   (Сегодня, 17:59)
  • -2
  •  (10)

че ***ы выи вас чудаков!!!!!!!!!!!!зенит чмо зенит гавно оно и есть гавно!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  F.Totti.   (Сегодня, 17:55)
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: AndNow60
Помню в сборной Голландии был футболист, игравший в очках.

Эдгар Давидс,классный футболист
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#4  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 17:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: AndNow60
Они же мед.комиссию регулярно проходят. Дали бы предписание - играть в очках. Помню в сборной Голландии был футболист, игравший в очках. hushed

Давидс . Очки на резинке из трусов на затылке завязывал . Отличный игрок был . Резкий , скоростной .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#3  AndNow60  Карелия (Сегодня, 17:50)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Они же мед.комиссию регулярно проходят. Дали бы предписание - играть в очках. Помню в сборной Голландии был футболист, игравший в очках. hushed


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 17:47)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
cerberspb

Куриная слепота - в сумерках ничего не видит, а там как раз вечером играли. Мевля - профессор
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
это какие же надо иметь проблемы со зрением, что бы Кангву не заметить...совсем ослеп что ли?)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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